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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как то сами себе противоречите... почему оттягивает девал гривны, не потому ли, что к нам заходит больше долларов? выпустить очередной коин это пара кликов, в отличаи от построить тот же бетон
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:30
Нет, не потому. А потому что от нас медленнее бежит валюта, чем могла бы. А за ней - и пересичный в обменку. Откройте сводный баланс и поищите там "больше заходящей валюты"
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пока тут споры идут о дорожае-дешевее, ушлые инвесторы сметают Дубровку под чистую, страждущие плачут о нехватке однушечек.
Из форума домика:
Luda_M это правда, все что по цене меньше тысячи долларов за метр, да еще и в ЖК возле метро, выкупают еще до старта продаж. Процентов 50 квартир были проданы еще до начала продаж (вернее забронированы и предупреждены инвесторы заранее). Очень выгодная цена, сметают все ликвидные маленькие метражи за месяц.
Комментируем граждане инвесторы этот пир среди чумы)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:47
Надувают ценник перед обвалом через 12-18 месяцев.
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:48
Надувают ценник перед обвалом через 12-18 месяцев.[/quote]
Макс, блин, теплее комментария я от Вас ранее не слышал, обнадеживающЭ.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:51
Вы же не новичек здесь и знаете, сколько уже было здесь зафиксино прибылей нашими форумчанами(по выгодным ценам). Думаете этот раз будет по другому?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:58
А это 4-я очередь из скольки? Если из 4-х/5-и, то очень стремно - аркадовцы попали именно так, в том числе ушлые перекупы. Вспоминаем, как работает рынок - текущие продажи финансируют ранее взяты обязательства.
Что касается историй о фиксации прибылей - типичная ошибка выжившего. Об успехах человек делится, даже хвастает. О провалах молчит (по крайней мере на форумах, тем же аркадовцам хватает и митингов, чтобы еще здесь на ветке слезы лить
Додано: Чет 17 гру, 2020 20:02
Из 10-ти домов, это четвертый дом по счету, первая очередь два дома, потом третий приклеили и вот через два месяца продают 4-й дом, гонят к открытию метро в 2021 году.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Чет 17 гру, 2020 20:14
це про фіантні гроші, в пару кліків.
підвищуйте фінанову освіченість, бо будете я к Долярчик "бетон івно, але нічого кращого нема"
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