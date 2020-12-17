кінгконговець писав, це не для тих, хто заходить з вулиці.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:21
кінгконговець писав, це не для тих, хто заходить з вулиці.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 20:28
Все свистят, прибыль никто не зафиксировал. Здесь сбор рыл для загона честных тружеников в постоянно дешевеющий бетон. В оп жк диброва стоят безработные актёры для создания картинки.
ПС
На выходе однушки будут по цене галактики - па 1300уе. Или 30% они сделают в уе. Сам бы влез в рассрочку до конца строительства, но жду видовую па 40куе у выставочного центра.
Апд.
Покупка в Диброве сугубо под перепродажу, не верю в аренду в жк подобного типа
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:02
ICO якогось шлаку може запустити навіть недопрограміст пан флайман, а от долари друкувати йому навряд під силу
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