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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5944594559465947

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:21

  remark написав:
  BIGor написав:
  remark написав:Очень выгодная цена

Выгодная цена или нет будет понятно только поле фиксирования прибыли или лося.


Вы же не новичек здесь и знаете, сколько уже было здесь зафиксино прибылей нашими форумчанами(по выгодным ценам). Думаете этот раз будет по другому?

кінгконговець писав, це не для тих, хто заходить з вулиці.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:28

Все свистят, прибыль никто не зафиксировал. Здесь сбор рыл для загона честных тружеников в постоянно дешевеющий бетон. В оп жк диброва стоят безработные актёры для создания картинки.
ПС
На выходе однушки будут по цене галактики - па 1300уе. Или 30% они сделают в уе. Сам бы влез в рассрочку до конца строительства, но жду видовую па 40куе у выставочного центра.

Апд.
Покупка в Диброве сугубо под перепродажу, не верю в аренду в жк подобного типа
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:02

  flyman написав:
  DmitryK написав:как то сами себе противоречите... почему оттягивает девал гривны, не потому ли, что к нам заходит больше долларов? выпустить очередной коин это пара кликов, в отличаи от построить тот же бетон

це про фіантні гроші, в пару кліків.

підвищуйте фінанову освіченість, бо будете я к Долярчик "бетон івно, але нічого кращого нема"

ICO якогось шлаку може запустити навіть недопрограміст пан флайман, а от долари друкувати йому навряд під силу
DmitryK
 
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