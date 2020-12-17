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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5944594559465947>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:02

  zРадио написав:
А это 4-я очередь из скольки? Если из 4-х/5-и, то очень стремно - аркадовцы попали именно так, в том числе ушлые перекупы. Вспоминаем, как работает рынок - текущие продажи финансируют ранее взяты обязательства.

Что касается историй о фиксации прибылей - типичная ошибка выжившего. Об успехах человек делится, даже хвастает. О провалах молчит (по крайней мере на форумах, тем же аркадовцам хватает и митингов, чтобы еще здесь на ветке слезы лить

Из 10-ти домов, это четвертый дом по счету, первая очередь два дома, потом третий приклеили и вот через два месяца продают 4-й дом, гонят к открытию метро в 2021 году.
https://dibrovapark.com.ua/
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:21

  remark написав:
  BIGor написав:
  remark написав:Очень выгодная цена

Выгодная цена или нет будет понятно только поле фиксирования прибыли или лося.


Вы же не новичек здесь и знаете, сколько уже было здесь зафиксино прибылей нашими форумчанами(по выгодным ценам). Думаете этот раз будет по другому?

кінгконговець писав, це не для тих, хто заходить з вулиці.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:28

Все свистят, прибыль никто не зафиксировал. Здесь сбор рыл для загона честных тружеников в постоянно дешевеющий бетон. В оп жк диброва стоят безработные актёры для создания картинки.
ПС
На выходе однушки будут по цене галактики - па 1300уе. Или 30% они сделают в уе. Сам бы влез в рассрочку до конца строительства, но жду видовую па 40куе у выставочного центра.

Апд.
Покупка в Диброве сугубо под перепродажу, не верю в аренду в жк подобного типа
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:На выходе однушки будут по цене галактики - па 1300уе. Или 30% они сделают в уе.
Вот так просто 10% годовых в долларе, страна чудес. А застройщик Дибровы выходит лохи - таку часть прибыли отдать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И я купил квартиру в Новой Англии, пока только растет.
rich_121
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:36

  remark написав:
  BIGor написав:
  remark написав:Очень выгодная цена

Выгодная цена или нет будет понятно только поле фиксирования прибыли или лося.


Вы же не новичек здесь и знаете, сколько уже было здесь зафиксино прибылей нашими форумчанами(по выгодным ценам). Думаете этот раз будет по другому?


Ну вы же взрослый мальчик, надеюсь, не всему верите, что на заборах пишут? :)
Когда вам рыбак говорит о том, какую 10кг щуку он вчера словил, верите на слово всегда?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:37

  hume написав:Все свистят, прибыль никто не зафиксировал. Здесь сбор рыл для загона честных тружеников в постоянно дешевеющий бетон. В оп жк диброва стоят безработные актёры для создания картинки.
ПС
На выходе однушки будут по цене галактики - па 1300уе. Или 30% они сделают в уе. Сам бы влез в рассрочку до конца строительства, но жду видовую па 40куе у выставочного центра.

Апд.
Покупка в Диброве сугубо под перепродажу, не верю в аренду в жк подобного типа


А как же аренда в Галактике от 14? Там ведь муравейник не меньше и окружение на большого любителя.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:41

  rich_121 написав:И я купил квартиру в Новой Англии, пока только растет.

Извините, что у вас растет? долги по коммуналке? :D
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:42

  Sidus написав:Вы же не новичек здесь и знаете, сколько уже было здесь зафиксино прибылей нашими форумчанами(по выгодным ценам). Думаете этот раз будет по другому?


Ну вы же взрослый мальчик, надеюсь, не всему верите, что на заборах пишут? :)
Когда вам рыбак говорит о том, какую 10кг щуку он вчера словил, верите на слово всегда?[/quote]

Расскажите это Hume, он говорит, что прибыль есть, все растет, перепродается.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:50

  remark написав:
  Sidus написав:Вы же не новичек здесь и знаете, сколько уже было здесь зафиксино прибылей нашими форумчанами(по выгодным ценам). Думаете этот раз будет по другому?


Ну вы же взрослый мальчик, надеюсь, не всему верите, что на заборах пишут? :)
Когда вам рыбак говорит о том, какую 10кг щуку он вчера словил, верите на слово всегда?


Расскажите это Hume, он говорит, что прибыль есть, все растет, перепродается.[/quote]

Ну кто-то любит играть в тотализатор, но 10%, которые сейчас дает этот бизнес, не стоит тех возросших рисков...потому что серия может быть такой: +20%, +10%, -100%
Sidus
 
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