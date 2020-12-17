Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: А это 4-я очередь из скольки? Если из 4-х/5-и, то очень стремно - аркадовцы попали именно так, в том числе ушлые перекупы. Вспоминаем, как работает рынок - текущие продажи финансируют ранее взяты обязательства.
Что касается историй о фиксации прибылей - типичная ошибка выжившего. Об успехах человек делится, даже хвастает. О провалах молчит (по крайней мере на форумах, тем же аркадовцам хватает и митингов, чтобы еще здесь на ветке слезы лить
Из 10-ти домов, это четвертый дом по счету, первая очередь два дома, потом третий приклеили и вот через два месяца продают 4-й дом, гонят к открытию метро в 2021 году. https://dibrovapark.com.ua/
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Все свистят, прибыль никто не зафиксировал. Здесь сбор рыл для загона честных тружеников в постоянно дешевеющий бетон. В оп жк диброва стоят безработные актёры для создания картинки. ПС На выходе однушки будут по цене галактики - па 1300уе. Или 30% они сделают в уе. Сам бы влез в рассрочку до конца строительства, но жду видовую па 40куе у выставочного центра.
Апд. Покупка в Диброве сугубо под перепродажу, не верю в аренду в жк подобного типа
hume написав:Все свистят, прибыль никто не зафиксировал. Здесь сбор рыл для загона честных тружеников в постоянно дешевеющий бетон. В оп жк диброва стоят безработные актёры для создания картинки. ПС На выходе однушки будут по цене галактики - па 1300уе. Или 30% они сделают в уе. Сам бы влез в рассрочку до конца строительства, но жду видовую па 40куе у выставочного центра.
Апд. Покупка в Диброве сугубо под перепродажу, не верю в аренду в жк подобного типа
А как же аренда в Галактике от 14? Там ведь муравейник не меньше и окружение на большого любителя.