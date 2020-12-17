Да, при этом файна в жеппе нивок тоже по 14-15 кгрн при меньшем метраже, в окружении ещё на б0льшего любителя. 14-15 кгрн это некий старт по Киеву для не сильно отдалённых районов.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:55
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:03
кстати Нивки для тех кто там родился/вырос норм локация, во всяком случае не сравнить с дупой левобережки
сам комплекс гуд, от метро близко, а "дупа нивок" это ближе к Стеценко/Гречко
опять же Мегамаркет на Салютной дал райончику в плюс)
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Додано: Чет 17 гру, 2020 22:32
Давно щось графіків і діаграм від ЗРадіо не було. Шо там? На скільки упало?
Всім процвітання!
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