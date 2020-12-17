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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5944594559465947

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:55

  drevlyanin написав:А как же аренда в Галактике от 14? Там ведь муравейник не меньше и окружение на большого любителя.

Да, при этом файна в жеппе нивок тоже по 14-15 кгрн при меньшем метраже, в окружении ещё на б0льшего любителя. 14-15 кгрн это некий старт по Киеву для не сильно отдалённых районов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:03

  hume написав:
  drevlyanin написав:А как же аренда в Галактике от 14? Там ведь муравейник не меньше и окружение на большого любителя.

Да, при этом файна в жеппе нивок тоже по 14-15 кгрн при меньшем метраже, в окружении ещё на б0льшего любителя. 14-15 кгрн это некий старт по Киеву для не сильно отдалённых районов.

кстати Нивки для тех кто там родился/вырос норм локация, во всяком случае не сравнить с дупой левобережки
сам комплекс гуд, от метро близко, а "дупа нивок" это ближе к Стеценко/Гречко
опять же Мегамаркет на Салютной дал райончику в плюс)
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:32

Давно щось графіків і діаграм від ЗРадіо не було. Шо там? На скільки упало?
Всім процвітання!
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