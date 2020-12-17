Додано: Чет 17 гру, 2020 22:58

remark написав: Расскажите это Hume, он говорит, что прибыль есть, все растет, перепродается. Расскажите это Hume, он говорит, что прибыль есть, все растет, перепродается.

Первый написав: Давно щось графіків і діаграм від ЗРадіо не було. Шо там? На скільки упало? Давно щось графіків і діаграм від ЗРадіо не було. Шо там? На скільки упало?

Sidus написав: Ну кто-то любит играть в тотализатор, но 10%, которые сейчас дает этот бизнес, не стоит тех возросших рисков...потому что серия может быть такой: +20%, +10%, -100% Ну кто-то любит играть в тотализатор, но 10%, которые сейчас дает этот бизнес, не стоит тех возросших рисков...потому что серия может быть такой: +20%, +10%, -100%

Так он сам признался, что ничего по сегодняшним ценам не покупает. Рассказывать про дорожай здесь мастаков достаточно, а своими деньгами рискнуть желающих нет. Барыги с опытом понимают, что застройщики "сожрали" их будущую прибыль и ишут покупанов, а не инвесторов. С учетом падения капексов жилого строительства на 70% и такого спроса достаточно. Правда, что делать с непостроенным, неясно. Проблему отсрочили, прикрываясь карантином, но она все равно выстрелит. Т.е. профита нет, а риски выше, чем обычноНа сколько упали комиссии рылов и бонусы сэйлзов? Существенно. Но конкретных цифр дать не могу, звыняй. Тем не менее, чем больше криков о дорожае из всех чайников и утюгов, тем ниже продажи - это зависимость императивнаЭто даже сильно громкое сравнение. В тотализаторе можно сорвать банк и озолотиться. Здесь же в лучшем случае заработаешь как на депозите, в худшем - останешься с правами требования неизвестно к кому