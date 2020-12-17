Да, при этом файна в жеппе нивок тоже по 14-15 кгрн при меньшем метраже, в окружении ещё на б0льшего любителя. 14-15 кгрн это некий старт по Киеву для не сильно отдалённых районов.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:55
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:03
кстати Нивки для тех кто там родился/вырос норм локация, во всяком случае не сравнить с дупой левобережки
сам комплекс гуд, от метро близко, а "дупа нивок" это ближе к Стеценко/Гречко
опять же Мегамаркет на Салютной дал райончику в плюс)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:32
Давно щось графіків і діаграм від ЗРадіо не було. Шо там? На скільки упало?
Всім процвітання!
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:47
Не вижу принципиальной разницы между этими локациями, поэтому цена где то одинаковая
Выскажу несколько НО:
1. На левобережке нет хрущей с их незабываемым контингентом, ближайшие у Захара на вифлеемской. В трёх минутах хотьбы русановский канал.
2. Из жк Галактика дорога до метро займёт 5 минут с сигаретой, а вот из файны до Нивок придется прокатиться. + само метро находится ближе к центру.
3. На машине выехать с щербаковского тот ещё квест и становится хуже.
Сами проекты сравнивать нет смысла, столица построила кусок гвна.
У меня знакомый родился и живёт в хруще на отрадном проспекте, причём в последних домах возле жд переезда. Так ему нормально, он тоже считает левобережку дупой мира и переезжать никуда не хочет.
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:51
биткоин в рист!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:58
Так он сам признался, что ничего по сегодняшним ценам не покупает. Рассказывать про дорожай здесь мастаков достаточно, а своими деньгами рискнуть желающих нет. Барыги с опытом понимают, что застройщики "сожрали" их будущую прибыль и ишут покупанов, а не инвесторов. С учетом падения капексов жилого строительства на 70% и такого спроса достаточно. Правда, что делать с непостроенным, неясно. Проблему отсрочили, прикрываясь карантином, но она все равно выстрелит. Т.е. профита нет, а риски выше, чем обычно
На сколько упали комиссии рылов и бонусы сэйлзов? Существенно. Но конкретных цифр дать не могу, звыняй. Тем не менее, чем больше криков о дорожае из всех чайников и утюгов, тем ниже продажи - это зависимость императивна
Это даже сильно громкое сравнение. В тотализаторе можно сорвать банк и озолотиться. Здесь же в лучшем случае заработаешь как на депозите, в худшем - останешься с правами требования неизвестно к кому
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:17
airmax78, куда вышел даражай, что ЯГ продают па1900, еще и платят за рекламу, чтобы об этом могли узнать те, кто якобы итак теснится в очередях в ОП? Пару месяцев назад ты здесь козырял объявлением па3500
Невероятные цены на последние двухкомнатные квартиры в ЖК «Ярославов Град»
PS: кстати, сам заголовок новости - на потеху грамотным людям. Зачем на последние квартиры устраивать распродажи? Эт что - нижнее белье прошлого сезона, которое без скидки не сбагрить?..
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Э. Найман: Недвижимость — это место, место и место. Но люди не всегда понимают, что стоит за этими словами. Первое — это страна, второе — город в стране, третье — место в городе.
Чтобы понять, что коммерческая недвижимость имеет какую-то ценность, нужно посмотреть на трафик. Бывает так, что на одном пятачке жизнь, а через 50 метров — ничего, и помещения там не сдаются ни за какие деньги.
Для жилой недвижимости наоборот — чем меньше трафика, тем лучше, потому что люди хотят жить в спокойном месте.
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
по ЯГ остался неликвид
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:30
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