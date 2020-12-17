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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5945594659475948>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:55

  drevlyanin написав:А как же аренда в Галактике от 14? Там ведь муравейник не меньше и окружение на большого любителя.

Да, при этом файна в жеппе нивок тоже по 14-15 кгрн при меньшем метраже, в окружении ещё на б0льшего любителя. 14-15 кгрн это некий старт по Киеву для не сильно отдалённых районов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:03

  hume написав:
  drevlyanin написав:А как же аренда в Галактике от 14? Там ведь муравейник не меньше и окружение на большого любителя.

Да, при этом файна в жеппе нивок тоже по 14-15 кгрн при меньшем метраже, в окружении ещё на б0льшего любителя. 14-15 кгрн это некий старт по Киеву для не сильно отдалённых районов.

кстати Нивки для тех кто там родился/вырос норм локация, во всяком случае не сравнить с дупой левобережки
сам комплекс гуд, от метро близко, а "дупа нивок" это ближе к Стеценко/Гречко
опять же Мегамаркет на Салютной дал райончику в плюс)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:32

Давно щось графіків і діаграм від ЗРадіо не було. Шо там? На скільки упало?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:47

  Прохожий написав:
  hume написав:
  drevlyanin написав:А как же аренда в Галактике от 14? Там ведь муравейник не меньше и окружение на большого любителя.

Да, при этом файна в жеппе нивок тоже по 14-15 кгрн при меньшем метраже, в окружении ещё на б0льшего любителя. 14-15 кгрн это некий старт по Киеву для не сильно отдалённых районов.

кстати Нивки для тех кто там родился/вырос норм локация, во всяком случае не сравнить с дупой левобережки
сам комплекс гуд, от метро близко, а "дупа нивок" это ближе к Стеценко/Гречко
опять же Мегамаркет на Салютной дал райончику в плюс)

Не вижу принципиальной разницы между этими локациями, поэтому цена где то одинаковая
Выскажу несколько НО:
1. На левобережке нет хрущей с их незабываемым контингентом, ближайшие у Захара на вифлеемской. В трёх минутах хотьбы русановский канал.
2. Из жк Галактика дорога до метро займёт 5 минут с сигаретой, а вот из файны до Нивок придется прокатиться. + само метро находится ближе к центру.
3. На машине выехать с щербаковского тот ещё квест и становится хуже.

Сами проекты сравнивать нет смысла, столица построила кусок гвна.

У меня знакомый родился и живёт в хруще на отрадном проспекте, причём в последних домах возле жд переезда. Так ему нормально, он тоже считает левобережку дупой мира и переезжать никуда не хочет.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:51

  Первый написав:Давно щось графіків і діаграм від ЗРадіо не було. Шо там? На скільки упало?

биткоин в рист!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:58

  remark написав:Расскажите это Hume, он говорит, что прибыль есть, все растет, перепродается.


Так он сам признался, что ничего по сегодняшним ценам не покупает. Рассказывать про дорожай здесь мастаков достаточно, а своими деньгами рискнуть желающих нет. Барыги с опытом понимают, что застройщики "сожрали" их будущую прибыль и ишут покупанов, а не инвесторов. С учетом падения капексов жилого строительства на 70% и такого спроса достаточно. Правда, что делать с непостроенным, неясно. Проблему отсрочили, прикрываясь карантином, но она все равно выстрелит. Т.е. профита нет, а риски выше, чем обычно

  Первый написав:Давно щось графіків і діаграм від ЗРадіо не було. Шо там? На скільки упало?


На сколько упали комиссии рылов и бонусы сэйлзов? Существенно. Но конкретных цифр дать не могу, звыняй. Тем не менее, чем больше криков о дорожае из всех чайников и утюгов, тем ниже продажи - это зависимость императивна

  Sidus написав:Ну кто-то любит играть в тотализатор, но 10%, которые сейчас дает этот бизнес, не стоит тех возросших рисков...потому что серия может быть такой: +20%, +10%, -100%


Это даже сильно громкое сравнение. В тотализаторе можно сорвать банк и озолотиться. Здесь же в лучшем случае заработаешь как на депозите, в худшем - останешься с правами требования неизвестно к кому
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:17

airmax78, куда вышел даражай, что ЯГ продают па1900, еще и платят за рекламу, чтобы об этом могли узнать те, кто якобы итак теснится в очередях в ОП? Пару месяцев назад ты здесь козырял объявлением па3500

Невероятные цены на последние двухкомнатные квартиры в ЖК «Ярославов Град»
http://domik.ua/novosti/neveroyatnye-ce ... 60914.html

PS: кстати, сам заголовок новости - на потеху грамотным людям. Зачем на последние квартиры устраивать распродажи? :mrgreen: Эт что - нижнее белье прошлого сезона, которое без скидки не сбагрить?..
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://huxley.media/ne-stoit-prihodit- ... tent=35996

Э. Найман: Недвижимость — это место, место и место. Но люди не всегда понимают, что стоит за этими словами. Первое — это страна, второе — город в стране, третье — место в городе.
Чтобы понять, что коммерческая недвижимость имеет какую-то ценность, нужно посмотреть на трафик. Бывает так, что на одном пятачке жизнь, а через 50 метров — ничего, и помещения там не сдаются ни за какие деньги.
Для жилой недвижимости наоборот — чем меньше трафика, тем лучше, потому что люди хотят жить в спокойном месте.
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

по ЯГ остался неликвид
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:30

  CRUSADER написав:по ЯГ остался неликвид


Не бывает неликвида в условиях уверенного спроса. Продается все. Кстати, примеры планировок этого "неликвида" тоже есть:

Зображення

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