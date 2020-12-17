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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5945594659475948

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
12
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:32

  CRUSADER написав:https://huxley.media/ne-stoit-prihodit-na-rynok-na-god-investirovanie-jeto-marafon-nuzhno-prihodit-na-3-5-10-let-jerik-najman-finansist-upravljajushhij-partner-proekta-hugs-fund/?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=channel&utm_content=35996

Э. Найман: Недвижимость — это место, место и место. Но люди не всегда понимают, что стоит за этими словами. Первое — это страна, второе — город в стране, третье — место в городе.
Чтобы понять, что коммерческая недвижимость имеет какую-то ценность, нужно посмотреть на трафик. Бывает так, что на одном пятачке жизнь, а через 50 метров — ничего, и помещения там не сдаются ни за какие деньги.
Для жилой недвижимости наоборот — чем меньше трафика, тем лучше, потому что люди хотят жить в спокойном месте.

я не знаю где он живёт сейчас, но лет 6 назад он жил на саксаганского в нечётных 60х домах. Вот я думаю Саксаганского это спокойное место?! или он имел ввиду те места что и Ркжзд, о которых знают только коренные киевляне и которые очень часто находятся за условным Сырцом.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

если готовы жить в стену соседа или школы и не выше 4 этажа - ок
отделка общественных мест уровне эконома

и уже колхозятЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:39

  CRUSADER написав:если готовы жить в стену соседа или школы и не выше 4 этажа - ок


Мне там и видовая квартира не нужна. Просто не люблю манипуляции (не ваши, естественно, а адресата сообщения)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:43

Отличный вид.
На последнем фото даже гардероб есть, хвалю.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:03

  rich_121 написав:И я купил квартиру в Новой Англии, пока только растет.
что она за метр стоит? весной на низах взяли?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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