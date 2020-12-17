Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Э. Найман: Недвижимость — это место, место и место. Но люди не всегда понимают, что стоит за этими словами. Первое — это страна, второе — город в стране, третье — место в городе. Чтобы понять, что коммерческая недвижимость имеет какую-то ценность, нужно посмотреть на трафик. Бывает так, что на одном пятачке жизнь, а через 50 метров — ничего, и помещения там не сдаются ни за какие деньги. Для жилой недвижимости наоборот — чем меньше трафика, тем лучше, потому что люди хотят жить в спокойном месте.
я не знаю где он живёт сейчас, но лет 6 назад он жил на саксаганского в нечётных 60х домах. Вот я думаю Саксаганского это спокойное место?! или он имел ввиду те места что и Ркжзд, о которых знают только коренные киевляне и которые очень часто находятся за условным Сырцом.
drevlyanin написав:А как же аренда в Галактике от 14? Там ведь муравейник не меньше и окружение на большого любителя.
Да, при этом файна в жеппе нивок тоже по 14-15 кгрн при меньшем метраже, в окружении ещё на б0льшего любителя. 14-15 кгрн это некий старт по Киеву для не сильно отдалённых районов.
кстати Нивки для тех кто там родился/вырос норм локация, во всяком случае не сравнить с дупой левобережки сам комплекс гуд, от метро близко, а "дупа нивок" это ближе к Стеценко/Гречко опять же Мегамаркет на Салютной дал райончику в плюс)
да, Нивки ничего, застройка частная и низкоэтажная, зелени много, контингент конечно такой себе, но не думаю, что хуже, чем в других не центральях.
но насчет близко к метро - наверное смотря с какой части файны
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
CRUSADER написав:если готовы жить в стену соседа или школы и не выше 4 этажа - ок отделка общественных мест уровне эконома
и уже колхозят
Да уж. Не зря они рендеры МОПов так никому и не показали. Понятно теперь, что их и не было. Не перегибайте палку с цветом стекол - в одном окне включить свет, во втором оставить выключенным - уже разный цвет стекол. В одном окне свет 3000К, во втором - 6000К. В одном штор нет, во втором повесили шторы - колхоз. А если шторы разного цвета? В общем, там народ вообще ни о том беспокоится, о чем надо было бы. P.S. Подключение радиатора в МОПе... блд за такие деньги такое творить.