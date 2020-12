Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:18

Прохожий написав: hume написав: drevlyanin написав: А как же аренда в Галактике от 14? Там ведь муравейник не меньше и окружение на большого любителя. А как же аренда в Галактике от 14? Там ведь муравейник не меньше и окружение на большого любителя.

Да, при этом файна в жеппе нивок тоже по 14-15 кгрн при меньшем метраже, в окружении ещё на б0льшего любителя. 14-15 кгрн это некий старт по Киеву для не сильно отдалённых районов. Да, при этом файна в жеппе нивок тоже по 14-15 кгрн при меньшем метраже, в окружении ещё на б0льшего любителя. 14-15 кгрн это некий старт по Киеву для не сильно отдалённых районов.

кстати Нивки для тех кто там родился/вырос норм локация, во всяком случае не сравнить с дупой левобережки

сам комплекс гуд, от метро близко, а "дупа нивок" это ближе к Стеценко/Гречко

опять же Мегамаркет на Салютной дал райончику в плюс) кстати Нивки для тех кто там родился/вырос норм локация, во всяком случае не сравнить с дупой левобережкисам комплекс гуд, от метро близко, а "дупа нивок" это ближе к Стеценко/Гречкоопять же Мегамаркет на Салютной дал райончику в плюс)



да, Нивки ничего, застройка частная и низкоэтажная, зелени много, контингент конечно такой себе, но не думаю, что хуже, чем в других не центральях.



но насчет близко к метро - наверное смотря с какой части файны да, Нивки ничего, застройка частная и низкоэтажная, зелени много, контингент конечно такой себе, но не думаю, что хуже, чем в других не центральях.но насчет близко к метро - наверное смотря с какой части файны

