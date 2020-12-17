если готовы жить в стену соседа или школы и не выше 4 этажа - ок
отделка общественных мест уровне эконома
и уже колхозят
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если готовы жить в стену соседа или школы и не выше 4 этажа - ок
отделка общественных мест уровне эконома
и уже колхозят
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:39
Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:03
что она за метр стоит? весной на низах взяли?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:18
да, Нивки ничего, застройка частная и низкоэтажная, зелени много, контингент конечно такой себе, но не думаю, что хуже, чем в других не центральях.
но насчет близко к метро - наверное смотря с какой части файны
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 18 гру, 2020 01:37
Да уж. Не зря они рендеры МОПов так никому и не показали. Понятно теперь, что их и не было.
Не перегибайте палку с цветом стекол - в одном окне включить свет, во втором оставить выключенным - уже разный цвет стекол. В одном окне свет 3000К, во втором - 6000К. В одном штор нет, во втором повесили шторы - колхоз. А если шторы разного цвета?
В общем, там народ вообще ни о том беспокоится, о чем надо было бы.
P.S. Подключение радиатора в МОПе... блд за такие деньги такое творить.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:20
Вы смотрели планировки?
1 и 3 вариант стандартные двухи, даже по мрочковскому можно сделать студии.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:19
студии это конечно звучит прикольно, только ЦА на аренду студий сомнительная, все таки на полноценные квартиры спрос выше, и ЦА по серьезнее (не так убьют)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:53
В студиях до 30 метров жить не очень удобно, поэтому снимаются такие квартиры сугубо для ночёвок. Так что могут и не убить.
Кстати, сам когда-то снимал студию 47 квадратов на Г.Сталинграда. Прожил счастливых 4 года, полностью устраивала на том этапе жизни.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:54
#будеттокадаражать
в США ціни на нерухомість досягли історичного максимуму, так що в КРЖН ще має потенціал побити ціну 2008 р.
#будеттокадаражать
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