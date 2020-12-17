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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:57
hume написав:
В студиях до 30 метров жить не очень удобно, поэтому снимаются такие квартиры сугубо для ночёвок. Так что могут и не убить.
Кстати, сам когда-то снимал студию 47 квадратов на Г.Сталинграда. Прожил счастливых 4 года, полностью устраивала на том этапе жизни.
так в Києві прийшов, поїв, поспав, поїв і знову на роботу.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:00
flyman написав:
в США ціни на нерухомість досягли історичного максимуму, так що в КРЖН ще має потенціал побити ціну 2008 р.
#будеттокадаражать
Флай, если бы ты не лелеял надежду на то, что #будеттолькодаражать - ты бы в жизни не потратил такие деньги на ремонт. Так что не надо нагнетать.
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airmax78
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:03
airmax78 написав: flyman написав:
в США ціни на нерухомість досягли історичного максимуму, так що в КРЖН ще має потенціал побити ціну 2008 р.
#будеттокадаражать
Флай, если бы ты не лелеял надежду на то, что #будеттолькодаражать - ты бы в жизни не потратил такие деньги на ремонт.
Так что не надо нагнетать.
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П'ят 18 гру, 2020 09:20
hume
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