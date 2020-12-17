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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5946594759485949

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:57

  hume написав:В студиях до 30 метров жить не очень удобно, поэтому снимаются такие квартиры сугубо для ночёвок. Так что могут и не убить.

Кстати, сам когда-то снимал студию 47 квадратов на Г.Сталинграда. Прожил счастливых 4 года, полностью устраивала на том этапе жизни.

так в Києві прийшов, поїв, поспав, поїв і знову на роботу.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:00

  flyman написав:в США ціни на нерухомість досягли історичного максимуму, так що в КРЖН ще має потенціал побити ціну 2008 р.

#будеттокадаражать

Флай, если бы ты не лелеял надежду на то, что #будеттолькодаражать - ты бы в жизни не потратил такие деньги на ремонт. Так что не надо нагнетать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:03

  airmax78 написав:
  flyman написав:в США ціни на нерухомість досягли історичного максимуму, так що в КРЖН ще має потенціал побити ціну 2008 р.

#будеттокадаражать

Флай, если бы ты не лелеял надежду на то, что #будеттолькодаражать - ты бы в жизни не потратил такие деньги на ремонт. Так что не надо нагнетать.

сімейна рада
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flyman
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  #<1 ... 5946594759485949
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