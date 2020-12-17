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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5946594759485949

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:00

  flyman написав:в США ціни на нерухомість досягли історичного максимуму, так що в КРЖН ще має потенціал побити ціну 2008 р.

#будеттокадаражать

Флай, если бы ты не лелеял надежду на то, что #будеттолькодаражать - ты бы в жизни не потратил такие деньги на ремонт. Так что не надо нагнетать.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:03

  airmax78 написав:
  flyman написав:в США ціни на нерухомість досягли історичного максимуму, так що в КРЖН ще має потенціал побити ціну 2008 р.

#будеттокадаражать

Флай, если бы ты не лелеял надежду на то, что #будеттолькодаражать - ты бы в жизни не потратил такие деньги на ремонт. Так что не надо нагнетать.

сімейна рада
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:46

  flyman написав:
  hume написав:В студиях до 30 метров жить не очень удобно, поэтому снимаются такие квартиры сугубо для ночёвок. Так что могут и не убить.

Кстати, сам когда-то снимал студию 47 квадратов на Г.Сталинграда. Прожил счастливых 4 года, полностью устраивала на том этапе жизни.

так в Києві прийшов, поїв, поспав, поїв і знову на роботу.

Це до карантину. Тепер поспав, прокинувся вже на роботі, поїв на роботі, поспав. І все в тій самій студії :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:05

  Faceless написав:
  flyman написав:
  hume написав:В студиях до 30 метров жить не очень удобно, поэтому снимаются такие квартиры сугубо для ночёвок. Так что могут и не убить.

Кстати, сам когда-то снимал студию 47 квадратов на Г.Сталинграда. Прожил счастливых 4 года, полностью устраивала на том этапе жизни.

так в Києві прийшов, поїв, поспав, поїв і знову на роботу.

Це до карантину. Тепер поспав, прокинувся вже на роботі, поїв на роботі, поспав. І все в тій самій студії :mrgreen:

ви там визначтесь, бо
поспав, прокинувся вже на роботі, поїв на роботі, поспав. І все в тій самій
квартирі в Жмеринці або в хаті в Березані

власне що і відбувається в США наразі, коли люди із дорожчих місць (NY, CA) перебираються в дешевші
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

реалії КРЖН,
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/18/7277361/

У світі математики, в якій сильний Глухов, плюс, помножений на мінус, завжди дає негативне число. В реальністі, в якій живе Олександр, всього один позитивний факт перекреслює низку суцільних мінусів: завдяки упертості киянина поки ще стоїть скелет 162-річної садиби Мурашка на Малій Житомирській 14А, 14Б.

В середині 90-х математик відмовився виселятися, не підозрюючи, що на нього чекає попереду: нескінченні суди і жахливий побут у самому центрі столиці.

У 2007-му Олександра Глухова разом із чотирма будинками (12А, 12Б, 14А, 14Б) адміністрація Леоніда Черновецького віддала в приватні руки. Але кандидату фізико-математичних наук вдалося вирватися з цих чіпких обіймів. Історичні об'єкти в результаті повернулися в комунальну власність Києва.

У 2020-му, на другому терміні Віталія Кличка, бунтаря з Малої Житомирської знову виселяють. Обіцяють врятувати пам'ятки архітектури, пропонують нове житло. Глухів з'їжджати не поспішає. Стверджує, що завжди був готовий знайти оптимальне для всіх рішення. Але вважає, що чиновники все ще його не чують.

Схожий зовні на Дон Кіхота (виразний ніс, густа борода і вуса) Олександр Глухов зумів стати причиною рідкісного збою системи, з якою він бореться.

За останню чверть століття київська садиба Мурашка стала не пам'яткою столичної історії, а пам'ятником української дійсності. Коли дивишся на охоронні таблички на півзруйнованих стінах – "Охороняється державою. Пошкодження карається законом", виникає питання: де ж вони – держава і закон?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:поспав, прокинувся вже на роботі, поїв на роботі, поспав. І все в тій самій
квартирі в Жмеринці або в хаті в Березані

І ще зекономив 10 тис. грн на місяць які віддавалися бездушним київським лендлордам.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:29

  BIGor написав:
  flyman написав:поспав, прокинувся вже на роботі, поїв на роботі, поспав. І все в тій самій
квартирі в Жмеринці або в хаті в Березані

І ще зекономив 10 тис. грн на місяць які віддавалися бездушним київським лендлордам.

А бездушный киевский роботодавець зекономив 10 тис. грн. на місяць на зарплаті.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:поспав, прокинувся вже на роботі, поїв на роботі, поспав. І все в тій самій
квартирі в Жмеринці або в хаті в Березані

І ще зекономив 10 тис. грн на місяць які віддавалися бездушним київським лендлордам.

А бездушный киевский роботодавець зекономив 10 тис. грн. на місяць на зарплаті.

Не вірно, на ремоуті платня таж сама.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:49

  BIGor написав:
  airmax78 написав:А бездушный киевский роботодавець зекономив 10 тис. грн. на місяць на зарплаті.

Не вірно, на ремоуті платня таж сама.

Это только для тех, кто уже в штате. И то, они снижение зп почувствуют через отсутствие роста. А для новых: будут ориентироваться на рынок города, откуда сотрудника будут набирать. Глупо платить спецу из Глухова 2ку долларов, если в Глухове на 500 в месяц очередь из 10 человек.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все риелтеры получили приглашение от Unita на завтра на глинтвейн?
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