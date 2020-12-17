Флай, если бы ты не лелеял надежду на то, что #будеттолькодаражать - ты бы в жизни не потратил такие деньги на ремонт. Так что не надо нагнетать.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:00
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:03
сімейна рада
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:46
Це до карантину. Тепер поспав, прокинувся вже на роботі, поїв на роботі, поспав. І все в тій самій студії
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:05
ви там визначтесь, бо
поспав, прокинувся вже на роботі, поїв на роботі, поспав. І все в тій самій
квартирі в Жмеринці або в хаті в Березані
власне що і відбувається в США наразі, коли люди із дорожчих місць (NY, CA) перебираються в дешевші
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
реалії КРЖН,
У світі математики, в якій сильний Глухов, плюс, помножений на мінус, завжди дає негативне число. В реальністі, в якій живе Олександр, всього один позитивний факт перекреслює низку суцільних мінусів: завдяки упертості киянина поки ще стоїть скелет 162-річної садиби Мурашка на Малій Житомирській 14А, 14Б.
В середині 90-х математик відмовився виселятися, не підозрюючи, що на нього чекає попереду: нескінченні суди і жахливий побут у самому центрі столиці.
У 2007-му Олександра Глухова разом із чотирма будинками (12А, 12Б, 14А, 14Б) адміністрація Леоніда Черновецького віддала в приватні руки. Але кандидату фізико-математичних наук вдалося вирватися з цих чіпких обіймів. Історичні об'єкти в результаті повернулися в комунальну власність Києва.
У 2020-му, на другому терміні Віталія Кличка, бунтаря з Малої Житомирської знову виселяють. Обіцяють врятувати пам'ятки архітектури, пропонують нове житло. Глухів з'їжджати не поспішає. Стверджує, що завжди був готовий знайти оптимальне для всіх рішення. Але вважає, що чиновники все ще його не чують.
Схожий зовні на Дон Кіхота (виразний ніс, густа борода і вуса) Олександр Глухов зумів стати причиною рідкісного збою системи, з якою він бореться.
За останню чверть століття київська садиба Мурашка стала не пам'яткою столичної історії, а пам'ятником української дійсності. Коли дивишся на охоронні таблички на півзруйнованих стінах – "Охороняється державою. Пошкодження карається законом", виникає питання: де ж вони – держава і закон?
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:29
А бездушный киевский роботодавець зекономив 10 тис. грн. на місяць на зарплаті.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34
Не вірно, на ремоуті платня таж сама.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:49
Это только для тех, кто уже в штате. И то, они снижение зп почувствуют через отсутствие роста. А для новых: будут ориентироваться на рынок города, откуда сотрудника будут набирать. Глупо платить спецу из Глухова 2ку долларов, если в Глухове на 500 в месяц очередь из 10 человек.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все риелтеры получили приглашение от Unita на завтра на глинтвейн?
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