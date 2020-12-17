Долярчик - таки забетонував свої 2 Фонда!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Долярчик - таки забетонував свої 2 Фонда!
viewtopic.php?f=27&t=212063&p=5124594#p5124594
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:24
Ты бы не кидал клич сюда - а то придет слишком много, и будешь своей кружки глинтвейна ждать в длинной очереди
Дык это еще в 2018-м (по крайней мере по метрике Case-Shiller Home Price Index)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:37
в 2020 обновили хаї,
у КРЖН потенціал 3Х росту
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:41
Мої вітання
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:41
на сермилю заехала целая куча техники, взялись очень бодро.
работают аж гай шумит. по инсайду старт продаж планировался на ноябрь, но теперь вроде перенесли на январь.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:55
Дякую!
Тепер рік спокою, а далі думати, чи перепродати по переуступці, чи зробити ремонт і бавитись у лендлорда?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:13
если вы про локацию то сразу за интервал плазой да. напротив фк-2 и централ парка. уже всю промку снесли, почти все развалины вывезли, копают котлованы полным ходом и льют сваи
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:16
маєш тепер час подумати,
бо якщо прийде час Ч, а в тебе нема резервів, то лишишся з неприкритим задом
і прийдеться зливати прєлєсть та ловити лося.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:24
Рік спокою був би, якби лишили 2 фонда, зараз будете щодня дивитись, чи не стала стройка, чи є рух і тремтіти ) welcome!
Я в це вже награвся, але то були інши часи, зараз якщо сдадуть із затримкою рік, вважайте повезло и вийшли сухим із води
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