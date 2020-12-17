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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5947594859495950

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик - таки забетонував свої 2 Фонда! :)
viewtopic.php?f=27&t=212063&p=5124594#p5124594
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:24

  airmax78 написав:Все риелтеры получили приглашение от Unita на завтра на глинтвейн?


Ты бы не кидал клич сюда - а то придет слишком много, и будешь своей кружки глинтвейна ждать в длинной очереди

  flyman написав:в США ціни на нерухомість досягли історичного максимуму, так що в КРЖН ще має потенціал побити ціну 2008 р.
#будеттокадаражать


Дык это еще в 2018-м (по крайней мере по метрике Case-Shiller Home Price Index)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:37

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Все риелтеры получили приглашение от Unita на завтра на глинтвейн?


Ты бы не кидал клич сюда - а то придет слишком много, и будешь своей кружки глинтвейна ждать в длинной очереди

  flyman написав:в США ціни на нерухомість досягли історичного максимуму, так що в КРЖН ще має потенціал побити ціну 2008 р.
#будеттокадаражать


Дык это еще в 2018-м (по крайней мере по метрике Case-Shiller Home Price Index)

в 2020 обновили хаї,
у КРЖН потенціал 3Х росту
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:41

  Долярчик написав:Долярчик - таки забетонував свої 2 Фонда! :)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Мої вітання
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:41

на сермилю заехала целая куча техники, взялись очень бодро.
работают аж гай шумит. по инсайду старт продаж планировался на ноябрь, но теперь вроде перенесли на январь.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:55

  Faceless написав:
  Долярчик написав:Долярчик - таки забетонував свої 2 Фонда! :)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Мої вітання

Дякую!
Тепер рік спокою, а далі думати, чи перепродати по переуступці, чи зробити ремонт і бавитись у лендлорда? :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:55

Жека79 тринити или интервал плаза?
fasser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:13

  fasser написав:Жека79 тринити или интервал плаза?


если вы про локацию то сразу за интервал плазой да. напротив фк-2 и централ парка. уже всю промку снесли, почти все развалины вывезли, копают котлованы полным ходом и льют сваи
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:16

  Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:Долярчик - таки забетонував свої 2 Фонда! :)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Мої вітання

Дякую!
Тепер рік спокою, а далі думати, чи перепродати по переуступці, чи зробити ремонт і бавитись у лендлорда? :D

маєш тепер час подумати,
бо якщо прийде час Ч, а в тебе нема резервів, то лишишся з неприкритим задом
і прийдеться зливати прєлєсть та ловити лося.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:24

  Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:Долярчик - таки забетонував свої 2 Фонда! :)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Мої вітання

Дякую!
Тепер рік спокою, а далі думати, чи перепродати по переуступці, чи зробити ремонт і бавитись у лендлорда? :D


Рік спокою був би, якби лишили 2 фонда, зараз будете щодня дивитись, чи не стала стройка, чи є рух і тремтіти ) welcome!

Я в це вже награвся, але то були інши часи, зараз якщо сдадуть із затримкою рік, вважайте повезло и вийшли сухим із води
Sidus
 
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  #<1 ... 5947594859495950
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