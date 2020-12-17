Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
если вы про локацию то сразу за интервал плазой да. напротив фк-2 и централ парка. уже всю промку снесли, почти все развалины вывезли, копают котлованы полным ходом и льют сваи
Ага ясно. Тут просто два старта продаж намечаются на сермиле, но боюсь цены "воздуха над котлованом" не порадуют никого.
Там всегда есть альтернатива - Престиж Холл. Кстати, последнюю секцию собираются достраивать. Интересно что заколхозят. Строить по первоначальному проекту - продать будет сложно. Надо что-то придумывать. А с этим у ребят сложности.
Рік тому курс ПА24, зараз ПА28 зміна 16,6(6), щоб вийти в нуль, тре до податку 20,7% депозит.
Кладем 2 Фонди або $16667 через рік витягуєм (депо хай 18,5%) 459570 грн або $16412 чистий прибуток: мінус $255
Далі, вкладування в повітря ями і очікування, мінімум 2 роки, плюс ремонт, до першого платежа по кешфло в січні 2023 року.
1) Курс 24 за відлік - не правильно брати, так як я лише вдарив тоді стовпця!(під 18,5%) А основне поповнення його припало на літо-осінь цього року! Тому, менш-більш правильно буде рахувати по курсу 26! 2) І повітря я взяв за гривню, так як рахує його забудовник у гривні! І здача через 1,5р. Хоча так, це Ріел, і затримати здачу може спокійно і на 3, і на 6 місяців! Але мені не спішно, так як треба збирати тепер на ремонт того смарту!
п. с. Я тому і неліквідного смарта на останньому поверсі не взяв(на 1м2 менший і дорожчий на 22тис. грн. за того, що я взяв) - в першій черзі із здачею через пів року! - бо на повний ремонт би не мав!
А брати для перепродажу на останньому поверсі - ну така собі перспектива...
flyman написав:По всім об"єктам є достатньо відчутний capital gain (не знаю як рідною)
Нестрашно. Растишки это вообще прибылью называют И в этом они, кстати, не одиноки - деполюди тоже в голове держат свои валютные гешефты, пересчитанные из гривны в доллар по фантазийному курсу будущего...
PS: интересную картинку показывает статистика address.ua - цены на все жилье, кроме дорогого, стабильны. Двушки даже слегка проседают. Четырехкомнатные и более - растут (+7%). Гуры, как объясните? Что это - кінець епохи бідності можновладців? И где ріст на ваши хваленые варшавские и галактики?