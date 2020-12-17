Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:39

flyman написав: Цікава арифметика від Доярчика:



Рік тому курс ПА24, зараз ПА28

зміна 16,6(6), щоб вийти в нуль, тре до податку 20,7% депозит.



Кладем 2 Фонди або $16667 через рік витягуєм (депо хай 18,5%) 459570 грн або $16412

чистий прибуток: мінус $255



Далі, вкладування в повітря ями і очікування, мінімум 2 роки, плюс ремонт, до першого платежа по кешфло в січні 2023 року. Цікава арифметика від Доярчика:Рік тому курс ПА24, зараз ПА28зміна 16,6(6), щоб вийти в нуль, тре до податку 20,7% депозит.Кладем 2 Фонди або $16667 через рік витягуєм (депо хай 18,5%) 459570 грн або $16412чистий прибуток: мінус $255Далі, вкладування в повітря ями і очікування, мінімум 2 роки, плюс ремонт, до першого платежа по кешфло в січні 2023 року.

1) Курс 24 за відлік - не правильно брати, так як я лише вдарив тоді стовпця!(під 18,5%) А основне поповнення його припало на літо-осінь цього року!Тому, менш-більш правильно буде рахувати по курсу 26!2) І повітря я взяв за гривню, так як рахує його забудовник у гривні!І здача через 1,5р.Хоча так, це Ріел, і затримати здачу може спокійно і на 3, і на 6 місяців!Але мені не спішно, так як треба збирати тепер на ремонт того смарту!п. с.Я тому і неліквідного смарта на останньому поверсі не взяв(на 1м2 менший і дорожчий на 22тис. грн. за того, що я взяв) - в першій черзі із здачею через пів року! - бо на повний ремонт би не мав!А брати для перепродажу на останньому поверсі - ну така собі перспектива...