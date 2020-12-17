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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5948594959505951

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:32

  Sidus написав:
Рік спокою був би, якби лишили 2 фонда, зараз будете щодня дивитись, чи не стала стройка, чи є рух і тремтіти ) welcome!

Я в це вже награвся, але то були інши часи, зараз якщо сдадуть із затримкою рік, вважайте повезло и вийшли сухим із води

міг би взяти кавалірку в Підзамче, здати і кувати кешфло тепер та спати спокійно

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodazh-kavalerki-na-b-hmelnitskogo-r-n-pdzamche-15000dol-IDIJnxi.html

або ближньому центрі

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-primschennya-v-blizhnomu-tsentr-po-vul-vorobkevicha-IDKacgY.html
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:42

  Жека79 написав:
  fasser написав:Жека79 тринити или интервал плаза?


если вы про локацию то сразу за интервал плазой да. напротив фк-2 и централ парка. уже всю промку снесли, почти все развалины вывезли, копают котлованы полным ходом и льют сваи

Ага ясно. Тут просто два старта продаж намечаются на сермиле, но боюсь цены "воздуха над котлованом" не порадуют никого.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:51

  Sidus написав:Рік спокою був би, якби лишили 2 фонда, зараз будете щодня дивитись, чи не стала стройка, чи є рух і тремтіти ) welcome!

Я в це вже награвся, але то були інши часи, зараз якщо сдадуть із затримкою рік, вважайте повезло и вийшли сухим із води

Цікава арифметика від Доярчика:

Рік тому курс ПА24, зараз ПА28
зміна 1,1(6), щоб вийти в нуль, тре до податку 20,7% депозит.

Кладе 2 Фонди або $16667 через рік витягує (депо хай 18,5%) 459570 грн або $16412
чистий прибуток: мінус $255

Далі, вкладує в повітря ями і очікує, мінімум 2 роки, плюс ремонт, до першого платежа по кешфло в січні 2023 року.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:02

  flyman написав:
  Sidus написав:Рік спокою був би, якби лишили 2 фонда, зараз будете щодня дивитись, чи не стала стройка, чи є рух і тремтіти ) welcome!

Я в це вже награвся, але то були інши часи, зараз якщо сдадуть із затримкою рік, вважайте повезло и вийшли сухим із води

Цікава арифметика від Доярчика:

Рік тому курс ПА24, зараз ПА28
зміна 1,1(6), щоб вийти в нуль, тре до податку 20,7% депозит.

Кладе 2 Фонди або $16667 через рік витягує (депо хай 18,5%) 459570 грн або $16412
чистий прибуток: мінус $255

Далі, вкладує в повітря ями і очікує, мінімум 2 роки, плюс ремонт, до першого платежа по кешфло в січні 2023 року.

Какой кешфло по цоколю и остальным объектам?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:07

  Kostia написав:
  flyman написав:
  Sidus написав:Рік спокою був би, якби лишили 2 фонда, зараз будете щодня дивитись, чи не стала стройка, чи є рух і тремтіти ) welcome!

Я в це вже награвся, але то були інши часи, зараз якщо сдадуть із затримкою рік, вважайте повезло и вийшли сухим із води

Цікава арифметика від Доярчика:

Рік тому курс ПА24, зараз ПА28
зміна 1,1(6), щоб вийти в нуль, тре до податку 20,7% депозит.

Кладе 2 Фонди або $16667 через рік витягує (депо хай 18,5%) 459570 грн або $16412
чистий прибуток: мінус $255

Далі, вкладує в повітря ями і очікує, мінімум 2 роки, плюс ремонт, до першого платежа по кешфло в січні 2023 року.

Какой кешфло по цоколю и остальным объектам?

по цоколю позитивний, так як ремонт вийшов дешевше, чим оренда (зекономив, значить заробив)

По всім об"єктам є достатньо відчутний capital gain (не знаю як рідною)
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:33

  fasser написав:
  Жека79 написав:
  fasser написав:Жека79 тринити или интервал плаза?


если вы про локацию то сразу за интервал плазой да. напротив фк-2 и централ парка. уже всю промку снесли, почти все развалины вывезли, копают котлованы полным ходом и льют сваи

Ага ясно. Тут просто два старта продаж намечаются на сермиле, но боюсь цены "воздуха над котлованом" не порадуют никого.

Там всегда есть альтернатива - Престиж Холл. Кстати, последнюю секцию собираются достраивать. Интересно что заколхозят. Строить по первоначальному проекту - продать будет сложно. Надо что-то придумывать. А с этим у ребят сложности.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:34

  flyman написав:по цоколю позитивний, так як ремонт вийшов дешевше, чим оренда (зекономив, значить заробив)

По всім об"єктам є достатньо відчутний capital gain (не знаю як рідною)

Навар.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Цікава арифметика від Доярчика:

Рік тому курс ПА24, зараз ПА28
зміна 16,6(6), щоб вийти в нуль, тре до податку 20,7% депозит.

Кладем 2 Фонди або $16667 через рік витягуєм (депо хай 18,5%) 459570 грн або $16412
чистий прибуток: мінус $255

Далі, вкладування в повітря ями і очікування, мінімум 2 роки, плюс ремонт, до першого платежа по кешфло в січні 2023 року.

1) Курс 24 за відлік - не правильно брати, так як я лише вдарив тоді стовпця!(під 18,5%) А основне поповнення його припало на літо-осінь цього року!
Тому, менш-більш правильно буде рахувати по курсу 26!
2) І повітря я взяв за гривню, так як рахує його забудовник у гривні!
І здача через 1,5р.
Хоча так, це Ріел, і затримати здачу може спокійно і на 3, і на 6 місяців!
Але мені не спішно, так як треба збирати тепер на ремонт того смарту!

п. с.
Я тому і неліквідного смарта на останньому поверсі не взяв(на 1м2 менший і дорожчий на 22тис. грн. за того, що я взяв) - в першій черзі із здачею через пів року! - бо на повний ремонт би не мав!

А брати для перепродажу на останньому поверсі - ну така собі перспектива...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:47

  airmax78 написав:
  flyman написав:по цоколю позитивний, так як ремонт вийшов дешевше, чим оренда (зекономив, значить заробив)

По всім об"єктам є достатньо відчутний capital gain (не знаю як рідною)

Навар.

навар - це на хлопський розум,
а на МБАшний - приріст капіталу
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:48

  flyman написав:По всім об"єктам є достатньо відчутний capital gain (не знаю як рідною)


Нестрашно. Растишки это вообще прибылью называют :mrgreen: И в этом они, кстати, не одиноки - деполюди тоже в голове держат свои валютные гешефты, пересчитанные из гривны в доллар по фантазийному курсу будущего...

PS: интересную картинку показывает статистика address.ua - цены на все жилье, кроме дорогого, стабильны. Двушки даже слегка проседают. Четырехкомнатные и более - растут (+7%). Гуры, как объясните? Что это - кінець епохи бідності можновладців? И где ріст на ваши хваленые варшавские и галактики?

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