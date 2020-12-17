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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:57
hume написав: CRUSADER написав:
https://huxley.media/ne-stoit-prihodit-na-rynok-na-god-investirovanie-jeto-marafon-nuzhno-prihodit-na-3-5-10-let-jerik-najman-finansist-upravljajushhij-partner-proekta-hugs-fund/?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=channel&utm_content=35996
Э. Найман: Недвижимость — это место, место и место. Но люди не всегда понимают, что стоит за этими словами. Первое — это страна, второе — город в стране, третье — место в городе.
Чтобы понять, что коммерческая недвижимость имеет какую-то ценность, нужно посмотреть на трафик. Бывает так, что на одном пятачке жизнь, а через 50 метров — ничего, и помещения там не сдаются ни за какие деньги.
Для жилой недвижимости наоборот — чем меньше трафика, тем лучше, потому что люди хотят жить в спокойном месте.
я не знаю где он живёт сейчас, но лет 6 назад он жил на саксаганского в нечётных 60х домах. Вот я думаю Саксаганского это спокойное место?! или он имел ввиду те места что и Ркжзд, о которых знают только коренные киевляне и которые очень часто находятся за условным Сырцом.
Такие места пока
еще есть ближе к Центру, чем возбуждающий Вас Юнит.
Я-же писал о прицентральных локациях, а Сырец ну никак к этому не относится. Не говоря уж о том, что "за" ним. Равно как и ВЕСЬ ЛБ и Оболонь и ряд "пуповых" для кого-то локаций.
К сожалению, в целом, Киев становится все менее пригодным для комфортного, в моем понимании, проживания.
То, что я часто бываю "за условным Сырцом" вполне логично, исхоля из той информации, которой я посчитал допустимым делиться с форумом.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:02
flyman написав: Kostia написав: flyman написав:
Цікава арифметика від Доярчика:
Рік тому курс ПА24, зараз ПА28
зміна 1,1(6), щоб вийти в нуль, тре до податку 20,7% депозит.
Кладе 2 Фонди або $16667 через рік витягує (депо хай 18,5%) 459570 грн або $16412
чистий прибуток: мінус $255
Далі, вкладує в повітря ями і очікує, мінімум 2 роки, плюс ремонт, до першого платежа по кешфло в січні 2023 року.
Какой кешфло по цоколю и остальным объектам?
по цоколю позитивний, так як ремонт вийшов дешевше, чим оренда (зекономив, значить заробив)
По всім об"єктам є достатньо відчутний capital gain (не знаю як рідною)
Эквити.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:04
Долярчик написав:
[
Я тому і неліквідного смарта на останньому поверсі не взяв(на 1м2 менший і дорожчий на 22тис. грн. за того, що я взяв) - в першій черзі із здачею через пів року! - бо на повний ремонт би не мав!
А брати для перепродажу на останньому поверсі - ну така собі перспектива...
Ты не взял практически то же, только со сдачей через полгода? При этом ты заплатил на 5% меньше, а ждать будешь несоизмеримо больше. Короче, ты странный.
Последний этаж в новострое это не неликвид. Не удивляюсь если на последнем этаже ещё и вид был
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:08
Долярчик написав: flyman написав:
Цікава арифметика від Доярчика:
Рік тому курс ПА24, зараз ПА28
зміна 16,6(6), щоб вийти в нуль, тре до податку 20,7% депозит.
Кладем 2 Фонди або $16667 через рік витягуєм (депо хай 18,5%) 459570 грн або $16412
чистий прибуток: мінус $255
Далі, вкладування в повітря ями і очікування, мінімум 2 роки, плюс ремонт, до першого платежа по кешфло в січні 2023 року.
1) Курс 24 за відлік - не правильно брати, так як я лише вдарив тоді стовпця!(під 18,5%) А основне поповнення його припало на літо-осінь цього року!
Тому, менш-більш правильно буде рахувати по курсу 26!
2) І повітря я взяв за гривню, так як рахує його забудовник у гривні!
І здача через 1,5р.
Хоча так, це Ріел, і затримати здачу може спокійно і на 3, і на 6 місяців!
Але мені не спішно, так як треба збирати тепер на ремонт того смарту!
п. с.
Я тому і неліквідного смарта на останньому поверсі не взяв(на 1м2 менший і дорожчий на 22тис. грн. за того, що я взяв) - в першій черзі із здачею через пів року! - бо на повний ремонт би не мав!
А брати для перепродажу на останньому поверсі - ну така собі перспектива...
В тебе не сходиться арифметика.
Ти заявляв, що дохід в тебе на сім"ю 1100 у.е, з них від ФОП 700у.е.
З них, на тре відняти 400у.е на витрати (по 100уе на ніс в місяць).
700уе. це нехай ПА26,7 (середній курс за 2020) вийде 18900 грн в місяць, або 226800 за рік.
Звідки ще один Фонд?
Щодо останнього поверху, це забобони від часів СРСР, як і цоколь.
В цоколі перевага, що літом прохолодно а зимою тепло, на кондиціювання майже нуль е.е., хіба в морози, і недалеко пішки заходити з вулиці в квартиру (зручно як пенсам, так і дітям).
Останній поверх добрий тим, що зверху ніхто не товчеться і, як правило, вид з вікна ліпший.
І заморозити 2 Фонди на 2 роки і з економією у 5%, гірше чим готове через пів року? Так там і ризики вищі, і вартість грошей в часі вища. Дивний вибір.
Ти дійсно можеш порахувати два різні кешфло із врахуванням інфляції/девальвації (DCF - discounted cash flow) та оцінити ризики (VAR - value at risk)?
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 18 гру, 2020 17:20, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:15
rjkz написав:
То, что я часто бываю "за условным Сырцом" вполне логично, исхоля из той информации, которой я посчитал допустимым делиться с форумом.
Просто сделал вывод, что если вы живёте в районе Сырца и вы коренной киевлянин, то это именно та локация о которой вы говорите.
Кстати, хотелось бы услышать эти места, так как на моей памяти вы только раскритиковали большую часть Киева. Поделитесь пожалуйста теми прицентральными локациями о которых приезжим не стоит знать, если что я киевлянин.
Я же сужу о "пуповости" локации только по цене аренды/продажи. Как я писал вчера, что для моего друга вселенная крутится вокруг отрадного проспекта, там его "пуповый яр"
ПС
Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:48
hume написав:
Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.
Странно , что покупает
Через дорогу стоит Креатор -сити и ценник намного меньше...хотя дорога намного ближе. Но и Юнит у дороги, хоть и без трамваев.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:49
hume написав: rjkz написав:
То, что я часто бываю "за условным Сырцом" вполне логично, исхоля из той информации, которой я посчитал допустимым делиться с форумом.
Просто сделал вывод, что если вы живёте в районе Сырца и вы коренной киевлянин, то это именно та локация о которой вы говорите.
Кстати, хотелось бы услышать эти места, так как на моей памяти вы только раскритиковали большую часть Киева. Поделитесь пожалуйста теми прицентральными локациями о которых приезжим не стоит знать, если что я киевлянин.
Я же сужу о "пуповости" локации только по цене аренды/продажи. Как я писал вчера, что для моего друга вселенная крутится вокруг отрадного проспекта, там его "пуповый яр"
ПС
Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе народ покупает.
Я подумаю над Вашей просьбой.
Уже несколько раз обжегся делясь личной информацией в ЛС, но через несколько лет ее вываливают в паблик. На домике по вполне безобидному признаку один из форумчан мгновенно определил так много, что при желании мог узнать обо мне все остальное. Я тогда ушел с домика. Тут же есть ряд людей, которые которые умеют делать выводы, некоторые их них утопят меня с удовольствием.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:51
Serg-ik написав: hume написав:
Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.
Странно , что покупает
Через дорогу стоит Креатор -сити и ценник намного меньше...хотя дорога намного ближе. Но и Юнит у дороги, хоть и без трамваев.
Что получат люди, покупающие воздух Креатор-сити - то загадка великая. Никто не знает. Ни что, ни когда. А что получат люди, покупающие Юнит, и когда +/- точно - отлично известно. Проклятая неизвестность толкает народ в объятия ОП КАНа.
А они, конечно, кросавчеги - настоящие потрошители.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:00
О сырце ! Рассматривали варианты между варшавским и место квитов остановились на СС понравилось застройка средней высотности есть пространство между домами / личное неприятие небоскребов / , панорамное остекленение , на этажах немного квартир 6-8 на 2 лифта , двор без машин , и огромным плюсом идёт парк нетронутого ландшафта зелёная зона Рогозива яра / легкие Сырца / , близость метро и удачная планировка пятиугольная кухня бонусом идёт ремонт от застройщика интеграла , прошу учесть на момент инвестиции на форуме отсутствовала инфа о ненадежности застройщика / май 2019 года / квартира сдана в октябре 2020 задержка почти 9 месяцев ! Изначально планировали для себя но всвязи с событиями мирового масштаба принято стратегическое решение сдать в аренду
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:26
airmax78 написав:
Там всегда есть альтернатива - Престиж Холл. Кстати, последнюю секцию собираются достраивать. Интересно что заколхозят. Строить по первоначальному проекту - продать будет сложно. Надо что-то придумывать. А с этим у ребят сложности.
Эир, в том месте раскупят всё, при этом Престиж Холл намного лучше чем средний киевский новострой последних 10ти лет. При этом, на сколько я помню, там нет 15ти однух на этаже.
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hume
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