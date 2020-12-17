Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:15

rjkz написав: То, что я часто бываю "за условным Сырцом" вполне логично, исхоля из той информации, которой я посчитал допустимым делиться с форумом. То, что я часто бываю "за условным Сырцом" вполне логично, исхоля из той информации, которой я посчитал допустимым делиться с форумом.

Просто сделал вывод, что если вы живёте в районе Сырца и вы коренной киевлянин, то это именно та локация о которой вы говорите.Кстати, хотелось бы услышать эти места, так как на моей памяти вы только раскритиковали большую часть Киева. Поделитесь пожалуйста теми прицентральными локациями о которых приезжим не стоит знать, если что я киевлянин.Я же сужу о "пуповости" локации только по цене аренды/продажи. Как я писал вчера, что для моего друга вселенная крутится вокруг отрадного проспекта, там его "пуповый яр"ПСИз-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.