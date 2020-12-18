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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5951595259535954>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:34

  rjkz написав:[q

Я подумаю над Вашей просьбой.
Уже несколько раз обжегся делясь личной информацией в ЛС, но через несколько лет ее вываливают в паблик. На домике по вполне безобидному признаку один из форумчан мгновенно определил так много, что при желании мог узнать обо мне все остальное. Я тогда ушел с домика. Тут же есть ряд людей, которые которые умеют делать выводы, некоторые их них утопят меня с удовольствием. :mrgreen:


Мне ваша личная информация не нужна, очень надеюсь форумчанам тоже. Просто хотелось обсудить интересные места с точки зрения покупки квартиры,может какие-то мы недооцениваем
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:47

  Serg-ik написав:
  hume написав:Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.

Странно , что покупает
Через дорогу стоит Креатор -сити и ценник намного меньше...хотя дорога намного ближе. Но и Юнит у дороги, хоть и без трамваев.


Просить карту и покупать 2 большие разницы, как говорят в Одессе.
2,3к/м за первичку в районе бывшей промки Лукьяновки? Вы шутите?
За эти деньги можно взять готовую вторичку бизнес-класса в прицентральном районе, в доме, которому 5-10 лет..с мебелью и техникой. Я не знаю, какие психотропные дают в ОП Кана, чтобы покупать там по 2.3 ))
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:08

  Sidus написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.

Странно , что покупает
Через дорогу стоит Креатор -сити и ценник намного меньше...хотя дорога намного ближе. Но и Юнит у дороги, хоть и без трамваев.


Просить карту и покупать 2 большие разницы, как говорят в Одессе.
2,3к/м за первичку в районе бывшей промки Лукьяновки? Вы шутите?
За эти деньги можно взять готовую вторичку бизнес-класса в прицентральном районе, в доме, которому 5-10 лет..с мебелью и техникой. Я не знаю, какие психотропные дают в ОП Кана, чтобы покупать там по 2.3 ))

2300 и минус все скидки выйдет где-то под 2 куе. Здесь я соглашусь, что дорого, но пока ближе к центру ничего похожего нет. Кстати, сейчас КАН стартанёт на сер миле и тогда посмотрим дорого они за Юнит хотят, или нет. За Комфорт таун тоже просили не мало, но как-то распродали, хотя место было просто адское
Зачем просить карту просто так? Обычно карту просят когда речь о сделке идёт. Ну то такое, возможно действительно кто то коллекционирует КАНовские номера.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:14

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:А бездушный киевский роботодавець зекономив 10 тис. грн. на місяць на зарплаті.

Не вірно, на ремоуті платня таж сама.

Это только для тех, кто уже в штате. И то, они снижение зп почувствуют через отсутствие роста. А для новых: будут ориентироваться на рынок города, откуда сотрудника будут набирать. Глупо платить спецу из Глухова 2ку долларов, если в Глухове на 500 в месяц очередь из 10 человек.

Всё зависит от специальности. Ибо уже было в теме - с одной стороны рассказы как за 10к грн куча желающих, а с другой - стоны как за "очень хорошие деньги" в провинции нет нужных спецов и т.д. страдания "да они офигели там".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:15

  hume написав:2300 и минус все скидки выйдет где-то под 2 куе. Здесь я соглашусь, что дорого, но пока ближе к центру ничего похожего нет. Кстати, сейчас КАН стартанёт на сер миле и тогда посмотрим дорого они за Юнит хотят, или нет. За Комфорт таун тоже просили не мало, но как-то распродали, хотя место было просто адское
Зачем просить карту просто так? Обычно карту просят когда речь о сделке идёт. Ну то такое, возможно действительно кто то коллекционирует КАНовские номера.

Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:21

  Serg-ik написав:
  hume написав:Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.

Странно , что покупает
Через дорогу стоит Креатор -сити и ценник намного меньше...хотя дорога намного ближе. Но и Юнит у дороги, хоть и без трамваев.


Если рядом с Файной, или Республикой начнут стройку, то шанс продать по цене КАНа стремится к нулю. Креатор лупит шесть 25 этажных домов.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Ты не взял практически то же, только со сдачей через полгода? При этом ты заплатил на 5% меньше, а ждать будешь несоизмеримо больше. Короче, ты странный.

Последний этаж в новострое это не неликвид. Не удивляюсь если на последнем этаже ещё и вид был

Не то саме - бо в наступній черзі я мав вибір!!!
А в першій черзі - підпихали мені неліквіди на останніх поверхах!
І цю, що не взяв - не видова!(видова - ще дорожча, хоча вид так собі - просто не в вікна сусідньї черги)
  flyman написав:Звідки ще один Фонд?

Так за три роки нашкріб + % капали на різних депо.
  flyman написав:І заморозити 2 Фонди на 2 роки і з економією у 5%, гірше чим готове через пів року? Так там і ризики вищі, і вартість грошей в часі вища. Дивний вибір

В наступній черзі - Я ВИБРАВ ТЕ, ЩО ХОТІВ, а в першій черзі було лише пару дорогих неліквідів, які мені підсовували!
І не думаю, що б дуже ціна зросла на той неліквід через пів року, якщо:
1) через пів-року-рік - очікується розвертання цін вниз(привіт зРадіо)
2) і вибір/конкуренція буде підтискати у наступній черзі!(в якій я і взяв смарта)
3) і, якщо дивитись на варіант 1), то що робити з квартирою через пів року, якщо ї не вигідно продавати, а на ремон - тупо нема грошей?
- брати кредит?(на весь ремонт - то всю вигоду з'їсть переплата по кредиту)
- тупо тримати закриту і сплачувати за вивіз сміття/ліфт/обслуговування котельні на даху і т. п.? - а тариф там буди не малий, так як при підписанні ПД, ще підписувалась "хитрість/вимога" забудовника, що обслуговувати рік після здачі будинку буде тільки їхня компанія!
То нах таке щастя - тримати закриту, неліквідну(як на мене) квартиру і сплачувати за "всяку хрінь" цілий рік, компанії забудовника?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:27

  BIGor написав:Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.

Соглашусь, но распродали несоизмеримо больше. Когда-то покупал на олх кое-что. Встретился с продавцом, разговорились о строительстве и оказалось он закончил себе ремонт в однушке в КТ, в последних очередях. Когда я узнал, что он в 2019ом брал па 1,4 куе метр, то немного удивился. И таких, судя по всему, насобиралось тысяч 7-8. Минимальная цена продажи в однушках была около 1040 уе.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:31

  BIGor написав:
  hume написав:2300 и минус все скидки выйдет где-то под 2 куе. Здесь я соглашусь, что дорого, но пока ближе к центру ничего похожего нет. Кстати, сейчас КАН стартанёт на сер миле и тогда посмотрим дорого они за Юнит хотят, или нет. За Комфорт таун тоже просили не мало, но как-то распродали, хотя место было просто адское
Зачем просить карту просто так? Обычно карту просят когда речь о сделке идёт. Ну то такое, возможно действительно кто то коллекционирует КАНовские номера.

Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.


его продают потому что его постоянно достраивают. продают новые очереди, в старых давно все продано
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:32

  Долярчик написав:[qu
А в першій черзі - підпихали мені неліквіди на останніх поверхах!


На каком взяли? На втором?
hume
 
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