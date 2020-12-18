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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:34
rjkz написав:
[q
Я подумаю над Вашей просьбой.
Уже несколько раз обжегся делясь личной информацией в ЛС, но через несколько лет ее вываливают в паблик. На домике по вполне безобидному признаку один из форумчан мгновенно определил так много, что при желании мог узнать обо мне все остальное. Я тогда ушел с домика. Тут же есть ряд людей, которые которые умеют делать выводы, некоторые их них утопят меня с удовольствием.
Мне ваша личная информация не нужна, очень надеюсь форумчанам тоже. Просто хотелось обсудить интересные места с точки зрения покупки квартиры,может какие-то мы недооцениваем
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:47
Serg-ik написав: hume написав:
Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.
Странно , что покупает
Через дорогу стоит Креатор -сити и ценник намного меньше...хотя дорога намного ближе. Но и Юнит у дороги, хоть и без трамваев.
Просить карту и покупать 2 большие разницы, как говорят в Одессе.
2,3к/м за первичку в районе бывшей промки Лукьяновки? Вы шутите?
За эти деньги можно взять готовую вторичку бизнес-класса в прицентральном районе, в доме, которому 5-10 лет..с мебелью и техникой. Я не знаю, какие психотропные дают в ОП Кана, чтобы покупать там по 2.3 ))
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:08
Sidus написав: Serg-ik написав: hume написав:
Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.
Странно , что покупает
Через дорогу стоит Креатор -сити и ценник намного меньше...хотя дорога намного ближе. Но и Юнит у дороги, хоть и без трамваев.
Просить карту и покупать 2 большие разницы, как говорят в Одессе.
2,3к/м за первичку в районе бывшей промки Лукьяновки? Вы шутите?
За эти деньги можно взять готовую вторичку бизнес-класса в прицентральном районе, в доме, которому 5-10 лет..с мебелью и техникой. Я не знаю, какие психотропные дают в ОП Кана, чтобы покупать там по 2.3 ))
2300 и минус все скидки выйдет где-то под 2 куе. Здесь я соглашусь, что дорого, но пока ближе к центру ничего похожего нет. Кстати, сейчас КАН стартанёт на сер миле и тогда посмотрим дорого они за Юнит хотят, или нет. За Комфорт таун тоже просили не мало, но как-то распродали, хотя место было просто адское
Зачем просить карту просто так? Обычно карту просят когда речь о сделке идёт. Ну то такое, возможно действительно кто то коллекционирует КАНовские номера.
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hume
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:14
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
А бездушный киевский роботодавець зекономив 10 тис. грн. на місяць на зарплаті.
Не вірно, на ремоуті платня таж сама.
Это только для тех, кто уже в штате. И то, они снижение зп почувствуют через отсутствие роста. А для новых: будут ориентироваться на рынок города, откуда сотрудника будут набирать. Глупо платить спецу из Глухова 2ку долларов, если в Глухове на 500 в месяц очередь из 10 человек.
Всё зависит от специальности. Ибо уже было в теме - с одной стороны рассказы как за 10к грн куча желающих, а с другой - стоны как за "очень хорошие деньги" в провинции нет нужных спецов и т.д. страдания "да они офигели там".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:15
hume написав:
2300 и минус все скидки выйдет где-то под 2 куе. Здесь я соглашусь, что дорого, но пока ближе к центру ничего похожего нет. Кстати, сейчас КАН стартанёт на сер миле и тогда посмотрим дорого они за Юнит хотят, или нет. За Комфорт таун тоже просили не мало, но как-то распродали
, хотя место было просто адское
Зачем просить карту просто так? Обычно карту просят когда речь о сделке идёт. Ну то такое, возможно действительно кто то коллекционирует КАНовские номера.
Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:21
Serg-ik написав: hume написав:
Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.
Странно , что покупает
Через дорогу стоит Креатор -сити и ценник намного меньше...хотя дорога намного ближе. Но и Юнит у дороги, хоть и без трамваев.
Если рядом с Файной, или Республикой начнут стройку, то шанс продать по цене КАНа стремится к нулю. Креатор лупит шесть 25 этажных домов.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:23
hume написав:
Ты не взял практически то же, только со сдачей через полгода? При этом ты заплатил на 5% меньше, а ждать будешь несоизмеримо больше. Короче, ты странный.
Последний этаж в новострое это не неликвид. Не удивляюсь если на последнем этаже ещё и вид был
Не то саме - бо в наступній черзі я мав вибір!!!
А в першій черзі - підпихали мені неліквіди на останніх поверхах!
І цю, що не взяв - не видова!(видова - ще дорожча, хоча вид так собі - просто не в вікна сусідньї черги)
flyman написав:
Звідки ще один Фонд?
Так за три роки нашкріб + % капали на різних депо.
flyman написав:
І заморозити 2 Фонди на 2 роки і з економією у 5%, гірше чим готове через пів року? Так там і ризики вищі, і вартість грошей в часі вища. Дивний вибір
В наступній черзі - Я ВИБРАВ ТЕ, ЩО ХОТІВ, а в першій черзі було лише пару дорогих неліквідів, які мені підсовували!
І не думаю, що б дуже ціна зросла на той неліквід через пів року, якщо:
1) через пів-року-рік - очікується розвертання цін вниз(привіт зРадіо)
2) і вибір/конкуренція буде підтискати у наступній черзі!(в якій я і взяв смарта)
3) і, якщо дивитись на варіант 1), то що робити з квартирою через пів року, якщо ї не вигідно продавати, а на ремон - тупо нема грошей?
- брати кредит?(на весь ремонт - то всю вигоду з'їсть переплата по кредиту)
- тупо тримати закриту і сплачувати за вивіз сміття/ліфт/обслуговування котельні на даху і т. п.? - а тариф там буди не малий, так як при підписанні ПД, ще підписувалась "хитрість/вимога" забудовника, що обслуговувати рік після здачі будинку буде тільки їхня компанія!
То нах таке щастя - тримати закриту, неліквідну(як на мене) квартиру і сплачувати за "всяку хрінь" цілий рік, компанії забудовника?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:27
BIGor написав:
Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.
Соглашусь, но распродали несоизмеримо больше. Когда-то покупал на олх кое-что. Встретился с продавцом, разговорились о строительстве и оказалось он закончил себе ремонт в однушке в КТ, в последних очередях. Когда я узнал, что он в 2019ом брал па 1,4 куе метр, то немного удивился. И таких, судя по всему, насобиралось тысяч 7-8. Минимальная цена продажи в однушках была около 1040 уе.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:31
BIGor написав: hume написав:
2300 и минус все скидки выйдет где-то под 2 куе. Здесь я соглашусь, что дорого, но пока ближе к центру ничего похожего нет. Кстати, сейчас КАН стартанёт на сер миле и тогда посмотрим дорого они за Юнит хотят, или нет. За Комфорт таун тоже просили не мало, но как-то распродали
, хотя место было просто адское
Зачем просить карту просто так? Обычно карту просят когда речь о сделке идёт. Ну то такое, возможно действительно кто то коллекционирует КАНовские номера.
Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.
его продают потому что его постоянно достраивают. продают новые очереди, в старых давно все продано
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:32
Долярчик написав:
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А в першій черзі - підпихали мені неліквіди на останніх поверхах!
На каком взяли? На втором?
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