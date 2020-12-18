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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5951595259535954

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:36

  airmax78 написав: Проклятая неизвестность толкает народ в объятия ОП КАНа.
А они, конечно, кросавчеги - настоящие потрошители.


это просто феномен какой то как надо подбирать персонал и обучать его...реальные бультерьеры и потрошители.....

я не могу понять что надо влить в голову покупателя чтоб он листал по полторушке за метр за промку комфорт тауна на левом берегу из пеноблоков в домах без коньержей где слышно каждый чих на пол дома.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:42

  Жека79 написав:
  BIGor написав:
  hume написав:2300 и минус все скидки выйдет где-то под 2 куе. Здесь я соглашусь, что дорого, но пока ближе к центру ничего похожего нет. Кстати, сейчас КАН стартанёт на сер миле и тогда посмотрим дорого они за Юнит хотят, или нет. За Комфорт таун тоже просили не мало, но как-то распродали, хотя место было просто адское
Зачем просить карту просто так? Обычно карту просят когда речь о сделке идёт. Ну то такое, возможно действительно кто то коллекционирует КАНовские номера.

Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.


его продают потому что его постоянно достраивают. продают новые очереди, в старых давно все продано

Видел рекламу - продажа готового от КАНа.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:45

  hume написав:
  BIGor написав:Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.

Соглашусь, но распродали несоизмеримо больше. Когда-то покупал на олх кое-что. Встретился с продавцом, разговорились о строительстве и оказалось он закончил себе ремонт в однушке в КТ, в последних очередях. Когда я узнал, что он в 2019ом брал па 1,4 куе метр, то немного удивился. И таких, судя по всему, насобиралось тысяч 7-8. Минимальная цена продажи в однушках была около 1040 уе.

Ну нравиться нашим людям с села "аби було цвьєтноє" и "як у европи" хотя там такого овна нет. Но как говорится, тысячи мух не могут ошибатся, при том что эти мухи с пачками франклинов.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:54

  Долярчик написав:
  hume написав:Ты не взял практически то же, только со сдачей через полгода? При этом ты заплатил на 5% меньше, а ждать будешь несоизмеримо больше. Короче, ты странный.

Последний этаж в новострое это не неликвид. Не удивляюсь если на последнем этаже ещё и вид был

Не то саме - бо в наступній черзі я мав вибір!!!
А в першій черзі - підпихали мені неліквіди на останніх поверхах!
І цю, що не взяв - не видова!(видова - ще дорожча, хоча вид так собі - просто не в вікна сусідньї черги)
  flyman написав:Звідки ще один Фонд?

Так за три роки нашкріб + % капали на різних депо.
  flyman написав:І заморозити 2 Фонди на 2 роки і з економією у 5%, гірше чим готове через пів року? Так там і ризики вищі, і вартість грошей в часі вища. Дивний вибір


так чому ти не хочеш визнати вльот на курсі?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:59

  Жека79 написав:я не могу понять что надо влить в голову покупателя чтоб он листал по полторушке за метр за промку комфорт тауна на левом берегу из пеноблоков в домах без коньержей где слышно каждый чих на пол дома.

Жека79, Ви ж купили собі квартиру в "Камфорт Тауні" років десять назад і булі щасливий. І щиро писали, що то преміальне житло, для їліти!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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