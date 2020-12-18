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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:36
airmax78 написав:
Проклятая неизвестность толкает народ в объятия ОП КАНа.
А они, конечно, кросавчеги - настоящие потрошители.
это просто феномен какой то как надо подбирать персонал и обучать его...реальные бультерьеры и потрошители.....
я не могу понять что надо влить в голову покупателя чтоб он листал по полторушке за метр за промку комфорт тауна на левом берегу из пеноблоков в домах без коньержей где слышно каждый чих на пол дома.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:42
Жека79 написав: BIGor написав: hume написав:
2300 и минус все скидки выйдет где-то под 2 куе. Здесь я соглашусь, что дорого, но пока ближе к центру ничего похожего нет. Кстати, сейчас КАН стартанёт на сер миле и тогда посмотрим дорого они за Юнит хотят, или нет. За Комфорт таун тоже просили не мало, но как-то распродали
, хотя место было просто адское
Зачем просить карту просто так? Обычно карту просят когда речь о сделке идёт. Ну то такое, возможно действительно кто то коллекционирует КАНовские номера.
Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.
его продают потому что его постоянно достраивают. продают новые очереди, в старых давно все продано
Видел рекламу - продажа готового от КАНа.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:45
hume написав: BIGor написав:
Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.
Соглашусь, но распродали несоизмеримо больше. Когда-то покупал на олх кое-что. Встретился с продавцом, разговорились о строительстве и оказалось он закончил себе ремонт в однушке в КТ, в последних очередях. Когда я узнал, что он в 2019ом брал па 1,4 куе метр, то немного удивился. И таких, судя по всему, насобиралось тысяч 7-8. Минимальная цена продажи в однушках была около 1040 уе.
Ну нравиться нашим людям с села "аби було цвьєтноє" и "як у европи" хотя там такого овна нет. Но как говорится, тысячи мух не могут ошибатся, при том что эти мухи с пачками франклинов.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:54
Долярчик написав: hume написав:
Ты не взял практически то же, только со сдачей через полгода? При этом ты заплатил на 5% меньше, а ждать будешь несоизмеримо больше. Короче, ты странный.
Последний этаж в новострое это не неликвид. Не удивляюсь если на последнем этаже ещё и вид был
Не то саме - бо в наступній черзі я мав вибір!!!
А в першій черзі - підпихали мені неліквіди на останніх поверхах!
І цю, що не взяв - не видова!(видова - ще дорожча, хоча вид так собі - просто не в вікна сусідньї черги)
flyman написав:
Звідки ще один Фонд?
Так за три роки нашкріб + % капали на різних депо.
flyman написав:
І заморозити 2 Фонди на 2 роки і з економією у 5%, гірше чим готове через пів року? Так там і ризики вищі, і вартість грошей в часі вища. Дивний вибір
так чому ти не хочеш визнати вльот на курсі?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:59
Жека79 написав:
я не могу понять что надо влить в голову покупателя чтоб он листал по полторушке за метр за промку комфорт тауна на левом берегу из пеноблоков в домах без коньержей где слышно каждый чих на пол дома.
Жека79, Ви ж купили собі квартиру в "Камфорт Тауні" років десять назад і булі щасливий. І щиро писали, що то преміальне житло, для їліти!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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