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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5952595359545955>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:36

  airmax78 написав: Проклятая неизвестность толкает народ в объятия ОП КАНа.
А они, конечно, кросавчеги - настоящие потрошители.


это просто феномен какой то как надо подбирать персонал и обучать его...реальные бультерьеры и потрошители.....

я не могу понять что надо влить в голову покупателя чтоб он листал по полторушке за метр за промку комфорт тауна на левом берегу из пеноблоков в домах без коньержей где слышно каждый чих на пол дома.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:42

  Жека79 написав:
  BIGor написав:
  hume написав:2300 и минус все скидки выйдет где-то под 2 куе. Здесь я соглашусь, что дорого, но пока ближе к центру ничего похожего нет. Кстати, сейчас КАН стартанёт на сер миле и тогда посмотрим дорого они за Юнит хотят, или нет. За Комфорт таун тоже просили не мало, но как-то распродали, хотя место было просто адское
Зачем просить карту просто так? Обычно карту просят когда речь о сделке идёт. Ну то такое, возможно действительно кто то коллекционирует КАНовские номера.

Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.


его продают потому что его постоянно достраивают. продают новые очереди, в старых давно все продано

Видел рекламу - продажа готового от КАНа.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:45

  hume написав:
  BIGor написав:Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.

Соглашусь, но распродали несоизмеримо больше. Когда-то покупал на олх кое-что. Встретился с продавцом, разговорились о строительстве и оказалось он закончил себе ремонт в однушке в КТ, в последних очередях. Когда я узнал, что он в 2019ом брал па 1,4 куе метр, то немного удивился. И таких, судя по всему, насобиралось тысяч 7-8. Минимальная цена продажи в однушках была около 1040 уе.

Ну нравиться нашим людям с села "аби було цвьєтноє" и "як у европи" хотя там такого овна нет. Но как говорится, тысячи мух не могут ошибатся, при том что эти мухи с пачками франклинов.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:54

  Долярчик написав:
  hume написав:Ты не взял практически то же, только со сдачей через полгода? При этом ты заплатил на 5% меньше, а ждать будешь несоизмеримо больше. Короче, ты странный.

Последний этаж в новострое это не неликвид. Не удивляюсь если на последнем этаже ещё и вид был

Не то саме - бо в наступній черзі я мав вибір!!!
А в першій черзі - підпихали мені неліквіди на останніх поверхах!
І цю, що не взяв - не видова!(видова - ще дорожча, хоча вид так собі - просто не в вікна сусідньї черги)
  flyman написав:Звідки ще один Фонд?

Так за три роки нашкріб + % капали на різних депо.
  flyman написав:І заморозити 2 Фонди на 2 роки і з економією у 5%, гірше чим готове через пів року? Так там і ризики вищі, і вартість грошей в часі вища. Дивний вибір


так чому ти не хочеш визнати вльот на курсі?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:01

  Долярчик написав:
  flyman написав:І заморозити 2 Фонди на 2 роки і з економією у 5%, гірше чим готове через пів року? Так там і ризики вищі, і вартість грошей в часі вища. Дивний вибір

В наступній черзі - Я ВИБРАВ ТЕ, ЩО ХОТІВ, а в першій черзі було лише пару дорогих неліквідів, які мені підсовували!
І не думаю, що б дуже ціна зросла на той неліквід через пів року, якщо:
1) через пів-року-рік - очікується розвертання цін вниз(привіт зРадіо)
2) і вибір/конкуренція буде підтискати у наступній черзі!(в якій я і взяв смарта)
3) і, якщо дивитись на варіант 1), то що робити з квартирою через пів року, якщо ї не вигідно продавати, а на ремон - тупо нема грошей?
- брати кредит?(на весь ремонт - то всю вигоду з'їсть переплата по кредиту)
- тупо тримати закриту і сплачувати за вивіз сміття/ліфт/обслуговування котельні на даху і т. п.? - а тариф там буди не малий, так як при підписанні ПД, ще підписувалась "хитрість/вимога" забудовника, що обслуговувати рік після здачі будинку буде тільки їхня компанія!
То нах таке щастя - тримати закриту, неліквідну(як на мене) квартиру і сплачувати за "всяку хрінь" цілий рік, компанії забудовника?

якщо через півроку розвертання цін почнеться, то воно буде довго, так як ринок інерційний.
ладно, не хочеш бачити проколи, то не треба, багатій ...
о ... УК, ти ще на ній влетів...
чому тримати закритою... забудовник затягне будівництво ...
за той час ти назбираєш ще 1 Фонд ... і ремонт...
все сходиться.

Хоча кому розказую ... фінансової подушки нема ... взяв на останні ... у випадку чого, навіть задницю не буде як приклити парою Франклінів


ну да, на Левандівці ... ліквід ... а останній поверх неліквід... жгі істчо ... хоча ти вирішив на ШРТ орієнтуватися... міську львівську гелектричку :D
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 гру, 2020 20:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

бизнес класс по 1900Зображення
CRUSADER
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:25

Они начинали дешевле + самих входных групп больше. В любом случае на тетрис не тянет, но он па 3500. Кстати, в новопечерских липках не намного лучше, а они па 3 куе

Главное это локация.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Видел рекламу - продажа готового от КАНа.

один увидел рекламу
второй посмотрел лун...
и на основании этого делают многозначительные выводы, "эксперты"-теоретики ёпт...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:49

  CRUSADER написав:бизнес класс по 1900Зображення

Это боль. Между КГС и Геосом. Могли бы хотя бы в ФК2 подсмотреть. Дблыблд.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:01

  hume написав:
  Долярчик написав:[qu
А в першій черзі - підпихали мені неліквіди на останніх поверхах!


На каком взяли? На втором?

Це вже конфіденційність :mrgreen:
Тож відповідь така - на одному з цих поверхів:




(поверховість 12 пов.)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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