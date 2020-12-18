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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5952595359545955

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:То нах таке щастя - тримати закриту, неліквідну(як на мене) квартиру і сплачувати за "всяку хрінь" цілий рік, компанії забудовника?

Я приводил пример, когда между стартом продаж 13 и 14-ого дома в Эврике было 2-3 недели. В первом живут уже 2 года, второй, готовый на 95%, стоит пустой и некому его будет узаконить, потому что застройщика нет.
Если сели играть в строительную рулетку, то чем короче, тем лучше. Застройщик может выглядеть ОК, потом начнет подтормаживить и задерживать ближние очереди (вот и годик насобирать деньги на ремонт), обязательства, выданные инвесторам третей очереди, превращаются почти в ничто.

"Вы не поняли меня. Это на тот случай, если не будет возможности дать удовлетворения всем. Ведь господин Атос имеет право первым убить меня. И лишить возможности уплатить долг чести вам, господин Портос. Обязательство, выданное вам, господин Арамис, превращается почти в ничто." (с)
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:08

  Долярчик написав:[

на одному з цих поверхів:




(поверховість 12 пов.)

Красавчик, хвалю. Правильно, что не взял последний в первой очереди
Востаннє редагувалось hume в П'ят 18 гру, 2020 22:10, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:09

Ризик - моє друге ім'я!)))

  Sidus написав:
  Долярчик написав:[quote="5
Долярчик - таки забетонував свої 2 Фонда! :)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Мої вітання

Дякую!
Тепер рік спокою, а далі думати, чи перепродати по переуступці, чи зробити ремонт і бавитись у лендлорда? :D[/quote]
============

Рік спокою був би, якби лишили 2 фонда, зараз будете щодня дивитись, чи не стала стройка, чи є рух і тремтіти ) welcome!

Я в це вже награвся, але то були інши часи, зараз якщо сдадуть із затримкою рік, вважайте повезло и вийшли сухим із води[/quote]
========

Так я і свою квартиру в якій зараз живу - взяв на котловані(якраз мою секцію - були тільки залили фундамент)
І тут взяв на аналогічному етапі - просто в два рази меншу квартиру.

От тоді був більший ризик - бо міг і далі сидіти в тещі на млинцях :)
А зараз - це дрібниці! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так чому ти не хочеш визнати вльот на курсі?

Тому, що середньозважений рахую 26!
Тобто, наче я зайшов "на всі" при курсі 26 на депо під 18,5%
Кажу, що я забив стовпець при 24, а поповнював його при 25 трохи, а більш активно поповнював при 26-27-28!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:28

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:То нах таке щастя - тримати закриту, неліквідну(як на мене) квартиру і сплачувати за "всяку хрінь" цілий рік, компанії забудовника?

Я приводил пример, когда между стартом продаж 13 и 14-ого дома в Эврике было 2-3 недели. В первом живут уже 2 года, второй, готовый на 95%, стоит пустой и некому его будет узаконить, потому что застройщика нет.
Если сели играть в строительную рулетку, то чем короче, тем лучше. Застройщик может выглядеть ОК, потом начнет подтормаживить и задерживать ближние очереди (вот и годик насобирать деньги на ремонт), обязательства, выданные инвесторам третей очереди, превращаются почти в ничто.

"Вы не поняли меня. Это на тот случай, если не будет возможности дать удовлетворения всем. Ведь господин Атос имеет право первым убить меня. И лишить возможности уплатить долг чести вам, господин Портос. Обязательство, выданное вам, господин Арамис, превращается почти в ничто." (с)

Та я над цим голову ломав...
Але перемогло правило - "завжди бери ліквідий об'єкт!" 8)
Це, майже, те саме, що взяти в поганій локації(фіг потім його продаш по нормальній ціні)

А я брав смарт не тільки на 100% для забавки в лендлорда, а ще й для варіанту перепродажі!(навіть, якщо продавати буду колись,а не по переуступці)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:33

  hume написав:
  Долярчик написав:[

на одному з цих поверхів:




(поверховість 12 пов.)

Красавчик, хвалю. Правильно, что не взял последний в первой очереди

Дякую!
Ще б була "видова" на 12 пов. за адекватну ціну - то може і взяв би її!
Але видова коштувала ще дорожче, а в мене грошей було в обріз!
(ітак ще в родичів трохи зайняв, так як мій ще один гривневий депостовпець закінчується через місяць)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:37

  Долярчик написав:А я брав смарт не тільки на 100% для забавки в лендлорда, а ще й для варіанту перепродажі!(навіть, якщо продавати буду колись,а не по переуступці)

Да мы поняли, что у Вас по жизни принцип такой. 73%.
З.Ы. Надо было брать то, что быстрее сдастся. Времена смутные, рыбку в мутной воде стремно ловить.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:40

  Долярчик написав:
  flyman написав:так чому ти не хочеш визнати вльот на курсі?

Тому, що середньозважений рахую 26!
Тобто, наче я зайшов "на всі" при курсі 26 на депо під 18,5%
Кажу, що я забив стовпець при 24, а поповнював його при 25 трохи, а більш активно поповнював при 26-27-28!!!

1 Фонд поповнював протягом 2020,
але 2й Фонд в тебе вже був у 2019,
і він на кінець 2019 був по курсу 24, а може і менше на момент відкриття вкладу,
так що не тре ляля
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:50

  Долярчик написав:
  hume написав:
  Долярчик написав:[qu
А в першій черзі - підпихали мені неліквіди на останніх поверхах!


На каком взяли? На втором?

Це вже конфіденційність :mrgreen:
Тож відповідь така - на одному з цих поверхів:




(поверховість 12 пов.)


алень)

нужно было брать последний
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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