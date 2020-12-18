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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:07
Долярчик написав:
То нах таке щастя - тримати закриту, неліквідну(як на мене) квартиру і сплачувати за "всяку хрінь" цілий рік, компанії забудовника?
Я приводил пример, когда между стартом продаж 13 и 14-ого дома в Эврике было 2-3 недели. В первом живут уже 2 года, второй, готовый на 95%, стоит пустой и некому его будет узаконить, потому что застройщика нет.
Если сели играть в строительную рулетку, то чем короче, тем лучше. Застройщик может выглядеть ОК, потом начнет подтормаживить и задерживать ближние очереди (вот и годик насобирать деньги на ремонт), обязательства, выданные инвесторам третей очереди, превращаются почти в ничто.
"Вы не поняли меня. Это на тот случай, если не будет возможности дать удовлетворения всем. Ведь господин Атос имеет право первым убить меня. И лишить возможности уплатить долг чести вам, господин Портос. Обязательство, выданное вам, господин Арамис, превращается почти в ничто." (с)
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Vlad442
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:08
Долярчик написав:
[
на одному з цих поверхів:
1й
2й
3й
4й
(поверховість 12 пов.)
Красавчик, хвалю. Правильно, что не взял последний в первой очереди
Востаннє редагувалось hume
в П'ят 18 гру, 2020 22:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:09
Sidus написав:
Мої вітання
Дякую!
Тепер рік спокою, а далі думати, чи перепродати по переуступці, чи зробити ремонт і бавитись у лендлорда?
[/quote]
============
Рік спокою був би, якби лишили 2 фонда, зараз будете щодня дивитись, чи не стала стройка, чи є рух і тремтіти ) welcome!
Я в це вже награвся, але то були інши часи, зараз якщо сдадуть із затримкою рік, вважайте повезло и вийшли сухим із води[/quote]
========
Так я і свою квартиру в якій зараз живу - взяв на котловані(якраз мою секцію - були тільки залили фундамент)
І тут взяв на аналогічному етапі - просто в два рази меншу квартиру.
От тоді був більший ризик - бо міг і далі сидіти в тещі на млинцях
А зараз - це дрібниці!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:21
flyman написав:
так чому ти не хочеш визнати вльот на курсі?
Тому, що середньозважений рахую 26!
Тобто, наче я зайшов "на всі" при курсі 26 на депо під 18,5%
Кажу, що я забив стовпець при 24, а поповнював його при 25 трохи, а більш активно поповнював при 26-27-28!!!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:28
Vlad442 написав: Долярчик написав:
То нах таке щастя - тримати закриту, неліквідну(як на мене) квартиру і сплачувати за "всяку хрінь" цілий рік, компанії забудовника?
Я приводил пример, когда между стартом продаж 13 и 14-ого дома в Эврике было 2-3 недели. В первом живут уже 2 года, второй, готовый на 95%, стоит пустой и некому его будет узаконить, потому что застройщика нет.
Если сели играть в строительную рулетку, то чем короче, тем лучше. Застройщик может выглядеть ОК, потом начнет подтормаживить и задерживать ближние очереди (вот и годик насобирать деньги на ремонт), обязательства, выданные инвесторам третей очереди, превращаются почти в ничто.
"Вы не поняли меня. Это на тот случай, если не будет возможности дать удовлетворения всем. Ведь господин Атос имеет право первым убить меня. И лишить возможности уплатить долг чести вам, господин Портос. Обязательство, выданное вам, господин Арамис, превращается почти в ничто." (с)
Та я над цим голову ломав...
Але перемогло правило - "завжди бери ліквідий об'єкт!"
Це, майже, те саме, що взяти в поганій локації(фіг потім його продаш по нормальній ціні)
А я брав смарт не тільки на 100% для забавки в лендлорда, а ще й для варіанту перепродажі!(навіть, якщо продавати буду колись,а не по переуступці)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:33
hume написав: Долярчик написав:
[
на одному з цих поверхів:
1й
2й
3й
4й
(поверховість 12 пов.)
Красавчик, хвалю. Правильно, что не взял последний в первой очереди
Дякую!
Ще б була "видова" на 12 пов. за адекватну ціну - то може і взяв би її!
Але видова коштувала ще дорожче, а в мене грошей було в обріз!
(ітак ще в родичів трохи зайняв, так як мій ще один гривневий депостовпець закінчується через місяць)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:37
Долярчик написав:
А я брав смарт не тільки на 100% для забавки
в лендлорда, а ще й для варіанту перепродажі!(навіть, якщо продавати буду колись,а не по переуступці)
Да мы поняли, что у Вас по жизни принцип такой. 73%.
З.Ы. Надо было брать то, что быстрее сдастся. Времена смутные, рыбку в мутной воде стремно ловить.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:40
Долярчик написав: flyman написав:
так чому ти не хочеш визнати вльот на курсі?
Тому, що середньозважений рахую 26!
Тобто, наче я зайшов "на всі" при курсі 26 на депо під 18,5%
Кажу, що я забив стовпець при 24, а поповнював його при 25 трохи, а більш активно поповнював при 26-27-28!!!
1 Фонд поповнював протягом 2020,
але 2й Фонд в тебе вже був у 2019,
і він на кінець 2019 був по курсу 24, а може і менше на момент відкриття вкладу,
так що не тре ляля
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:50
Долярчик написав: hume написав: Долярчик написав:
[qu
А в першій черзі - підпихали мені неліквіди на останніх поверхах!
На каком взяли? На втором?
Це вже конфіденційність
Тож відповідь така - на одному з цих поверхів:
1й
2й
3й
4й
(поверховість 12 пов.)
3й
алень)
нужно было брать последний
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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