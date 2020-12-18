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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:09
airmax78 написав:
А что получат люди, покупающие Юнит, и когда +/- точно - отлично известно. Проклятая неизвестность толкает народ в объятия ОП КАНа.
Ну на счёт когда, я бы не зарекался. Проезжал там недели две назад, с начала октября прогресса по стройке не заметил.
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drevlyanin
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:14
Sidus написав: Serg-ik написав: hume написав:
Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.
Странно , что покупает
Через дорогу стоит Креатор -сити и ценник намного меньше...хотя дорога намного ближе. Но и Юнит у дороги, хоть и без трамваев.
Просить карту и покупать 2 большие разницы, как говорят в Одессе.
2,3к/м за первичку в районе бывшей промки Лукьяновки? Вы шутите?
За эти деньги можно взять готовую вторичку бизнес-класса в прицентральном районе, в доме, которому 5-10 лет..с мебелью и техникой. Я не знаю, какие психотропные дают в ОП Кана, чтобы покупать там по 2.3 ))
Посмотрим как через лет пять эти олухи, сделав там ремонт по канонам Эйра со всеми его замолотами и недешёвым прорабом на старом Кайене(там он намолотит на новый), ибо брать по двухе и ставить картонные двери с самым дешёвым ламинатом и линолеумом наверно моветон, будут продавать в этом прицентралье свои прелести с минимум 30% наваром от суммы ремонта+покупки. Ну или сдавать этот трэш за 1% от этой суммы в месяц чтоб не чувствовать себя преЗЕдентом, в тот момент Сержики с матрасиками наверно начнут прозревать от своих прытеньких сограждан.
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барабашов
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:17
барабашов написав:
А как по Вашему надо было навешать этот набор предохранителей:
а) в ящичках в тон плитке
б) в белых ящичках в нише за дверью из этой плитки
в) проектировать хозпомещения по грамотному как в Тетрисе и подобных домах
Вариант "в". На фоне большого здания сделать отдельное помещение не так дорого. Просто менталитет у застройщика "эконом класса".
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foxluck
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