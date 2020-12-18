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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5953595459555956

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:09

  airmax78 написав: А что получат люди, покупающие Юнит, и когда +/- точно - отлично известно. Проклятая неизвестность толкает народ в объятия ОП КАНа.


Ну на счёт когда, я бы не зарекался. Проезжал там недели две назад, с начала октября прогресса по стройке не заметил.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:14

  Sidus написав:
  Serg-ik написав:
  hume написав:Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.

Странно , что покупает
Через дорогу стоит Креатор -сити и ценник намного меньше...хотя дорога намного ближе. Но и Юнит у дороги, хоть и без трамваев.


Просить карту и покупать 2 большие разницы, как говорят в Одессе.
2,3к/м за первичку в районе бывшей промки Лукьяновки? Вы шутите?
За эти деньги можно взять готовую вторичку бизнес-класса в прицентральном районе, в доме, которому 5-10 лет..с мебелью и техникой. Я не знаю, какие психотропные дают в ОП Кана, чтобы покупать там по 2.3 ))

Посмотрим как через лет пять эти олухи, сделав там ремонт по канонам Эйра со всеми его замолотами и недешёвым прорабом на старом Кайене(там он намолотит на новый), ибо брать по двухе и ставить картонные двери с самым дешёвым ламинатом и линолеумом наверно моветон, будут продавать в этом прицентралье свои прелести с минимум 30% наваром от суммы ремонта+покупки. Ну или сдавать этот трэш за 1% от этой суммы в месяц чтоб не чувствовать себя преЗЕдентом, в тот момент Сержики с матрасиками наверно начнут прозревать от своих прытеньких сограждан.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:А как по Вашему надо было навешать этот набор предохранителей:
а) в ящичках в тон плитке
б) в белых ящичках в нише за дверью из этой плитки
в) проектировать хозпомещения по грамотному как в Тетрисе и подобных домах


Вариант "в". На фоне большого здания сделать отдельное помещение не так дорого. Просто менталитет у застройщика "эконом класса".
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 06:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Самое толковое видео о плинтусе скрытого монтажа: https://www.youtube.com/watch?v=x1DbvCu1N7s
Плюс объяснено почему именно он нужен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 08:38

  hume написав:
  rjkz написав:[q

Я подумаю над Вашей просьбой.
Уже несколько раз обжегся делясь личной информацией в ЛС, но через несколько лет ее вываливают в паблик. На домике по вполне безобидному признаку один из форумчан мгновенно определил так много, что при желании мог узнать обо мне все остальное. Я тогда ушел с домика. Тут же есть ряд людей, которые которые умеют делать выводы, некоторые их них утопят меня с удовольствием. :mrgreen:


Мне ваша личная информация не нужна, очень надеюсь форумчанам тоже. Просто хотелось обсудить интересные места с точки зрения покупки квартиры,может какие-то мы недооцениваем


ЛС, но обсуждать это не стоит.
rjkz
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