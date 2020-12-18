Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Из-за того как Юнит заряжает ценник делаю вывод, что будоражит он не только меня. При этом в телеге Юнита люди регулярно просят карту КАН клуба, которая даёт 1% доп скидки при покупке у них квартиры. То есть при цене 2,3 куе/метр народ покупает.
Странно , что покупает Через дорогу стоит Креатор -сити и ценник намного меньше...хотя дорога намного ближе. Но и Юнит у дороги, хоть и без трамваев.
Просить карту и покупать 2 большие разницы, как говорят в Одессе. 2,3к/м за первичку в районе бывшей промки Лукьяновки? Вы шутите? За эти деньги можно взять готовую вторичку бизнес-класса в прицентральном районе, в доме, которому 5-10 лет..с мебелью и техникой. Я не знаю, какие психотропные дают в ОП Кана, чтобы покупать там по 2.3 ))
Посмотрим как через лет пять эти олухи, сделав там ремонт по канонам Эйра со всеми его замолотами и недешёвым прорабом на старом Кайене(там он намолотит на новый), ибо брать по двухе и ставить картонные двери с самым дешёвым ламинатом и линолеумом наверно моветон, будут продавать в этом прицентралье свои прелести с минимум 30% наваром от суммы ремонта+покупки. Ну или сдавать этот трэш за 1% от этой суммы в месяц чтоб не чувствовать себя преЗЕдентом, в тот момент Сержики с матрасиками наверно начнут прозревать от своих прытеньких сограждан.
барабашов написав:А как по Вашему надо было навешать этот набор предохранителей: а) в ящичках в тон плитке б) в белых ящичках в нише за дверью из этой плитки в) проектировать хозпомещения по грамотному как в Тетрисе и подобных домах
Вариант "в". На фоне большого здания сделать отдельное помещение не так дорого. Просто менталитет у застройщика "эконом класса".
Я подумаю над Вашей просьбой. Уже несколько раз обжегся делясь личной информацией в ЛС, но через несколько лет ее вываливают в паблик. На домике по вполне безобидному признаку один из форумчан мгновенно определил так много, что при желании мог узнать обо мне все остальное. Я тогда ушел с домика. Тут же есть ряд людей, которые которые умеют делать выводы, некоторые их них утопят меня с удовольствием.
Мне ваша личная информация не нужна, очень надеюсь форумчанам тоже. Просто хотелось обсудить интересные места с точки зрения покупки квартиры,может какие-то мы недооцениваем
BIGor написав:Небольшая ремарочка - Комфорт таун до сих пор продают.
Соглашусь, но распродали несоизмеримо больше. Когда-то покупал на олх кое-что. Встретился с продавцом, разговорились о строительстве и оказалось он закончил себе ремонт в однушке в КТ, в последних очередях. Когда я узнал, что он в 2019ом брал па 1,4 куе метр, то немного удивился. И таких, судя по всему, насобиралось тысяч 7-8. Минимальная цена продажи в однушках была около 1040 уе.
Ну нравиться нашим людям с села "аби було цвьєтноє" и "як у европи" хотя там такого овна нет. Но как говорится, тысячи мух не могут ошибатся, при том что эти мухи с пачками франклинов.
Село продало свои паи агрохолдингам и вваливает в концептуальный газоблок? Туда им и дорога.
hume написав:Они начинали дешевле + самих входных групп больше. В любом случае на тетрис не тянет, но он па 3500. Кстати, в новопечерских липках не намного лучше, а они па 3 куе
Главное это локация.
Наверное. Потому что ту планировку, что выложил зРадио 2к 70 м2 - практически 1 в 1 2к в Ылитном АППС от ДСК4 начала 00-х. И вид не в стену. Но концептуальность творит чудеса с ценой. Электрику нужна просто качественная отвертка, ребенку яркая отвертка-погремушка, блонде отвертка со стразами и чтобы написано Гуччи.
hume написав:Они начинали дешевле + самих входных групп больше. В любом случае на тетрис не тянет, но он па 3500. Кстати, в новопечерских липках не намного лучше, а они па 3 куе
Главное это локация.
Наверное. Потому что ту планировку, что выложил зРадио 2к 70 м2 - практически 1 в 1 2к в Ылитном АППС от ДСК4 начала 00-х. И вид не в стену. Но концептуальность творит чудеса с ценой. Электрику нужна просто качественная отвертка, ребенку яркая отвертка-погремушка, блонде отвертка со стразами и чтобы написано Гуччи.
Це пічально. Люди люблять шоб було красиво. І ще й платять за це. Ваще брєд