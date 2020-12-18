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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 гру, 2020 11:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот ведь говнюк.
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:37
Гарно
В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.
Короче удальонка наше фсе
Всім процвітання!
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