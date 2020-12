Додано: Суб 19 гру, 2020 13:23

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.





Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.



The World’s CFOs Have a Dire Message for Real-Estate Investors

Это неправильная интерпретация статьи для данного треда: люди будут больше работать из дома, поэтому им будут нужны большие хаты, поэтому выростет спрос на двушки и трешки (прежде всего со стороны лендлордов), поэтому цены будут расти на двушки и трешки, и поэтому за компанию будут расти цены на любое другое жилье



В целом, це дуже нагадує ситуацію після 11.9.2001 року. Впали вежі в НЮ, але на КРЖН почався різкий ріст цін. ХЗ який зв'язок, але факт. Тому КРЖН не передбачуваний, і ми можемо тільки констатувати, що люди хочуть жити в Києві, ХЗ чому більше ніж раніше саме в кризу з очевидним падінням доходів і скороченням активів не тільки офісних клерків і барист, але і тих, кого вони годували вгорі харчового ланцюжка.

