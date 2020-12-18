Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.
Короче удальонка наше фсе
Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.
В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.
Короче удальонка наше фсе
Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.
Это неправильная интерпретация статьи для данного треда: люди будут больше работать из дома, поэтому им будут нужны большие хаты, поэтому выростет спрос на двушки и трешки (прежде всего со стороны лендлордов), поэтому цены будут расти на двушки и трешки, и поэтому за компанию будут расти цены на любое другое жилье
В целом, это очень напоминает ситуацию после 11.9.2001 года. Упали башни в НЮ, но на КРЖН начался резкий рост цен. ХЗ какая связь, но факт. Поэтому КРЖН не предсказуем, и мы можем только констатировать, что люди хотят жить в Киеве, ХЗ почему больше чем раньше именно в кризис с очевидным падением доходов и сокращением активов не только офисных клерков и барист, но и тех, кого они кормили вверху пищевой цепочки.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.
Короче удальонка наше фсе
Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.
В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.
Короче удальонка наше фсе
Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.
Это неправильная интерпретация статьи для данного треда: люди будут больше работать из дома, поэтому им будут нужны большие хаты, поэтому выростет спрос на двушки и трешки (прежде всего со стороны лендлордов), поэтому цены будут расти на двушки и трешки, и поэтому за компанию будут расти цены на любое другое жилье
В целом, это очень напоминает ситуацию после 11.9.2001 года. Упали башни в НЮ, но на КРЖН начался резкий рост цен. ХЗ какая связь, но факт. Поэтому КРЖН не предсказуем, и мы можем только констатировать, что люди хотят жить в Киеве, ХЗ почему больше чем раньше именно в кризис с очевидным падением доходов и сокращением активов не только офисных клерков и барист, но и тех, кого они кормили вверху пищевой цепочки.
По графікам зРадіо падіння. Про який ріст Ви пишите?