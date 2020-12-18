RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5955595659575958>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот ведь говнюк.
airmax78
 
Повідомлень: 36933
З нами з: 25.10.12
Подякував: 891 раз.
Подякували: 4424 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:37

Зображення

Гарно

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.


Короче удальонка наше фсе :shock:
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15669
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:45

  Долярчик написав:
  Natt написав:
  Долярчик написав:А я брав смарт не тільки на 100% для забавки в лендлорда, а ще й для варіанту перепродажі!(навіть, якщо продавати буду колись,а не по переуступці)

Да мы поняли, что у Вас по жизни принцип такой. 73%.
З.Ы. Надо было брать то, что быстрее сдастся. Времена смутные, рыбку в мутной воде стремно ловить.

Ага, вирішили мене підмахнути - ну то і я відповім взаємністю ;)

Кажете, що було брати "що небудь", аби швидше здали...

Так Ви вже взяли у своєму житті "що небудь/аби по швидше", але чомусь розвелись... ;)

Тобі по людськи показали твої помилки, а ти хамити.
Тещу собі довго шукав?
Чи вона тебе на помийці знайшла, відмила, та в шконку до доці вклала?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22656
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:49

  Первый написав:Зображення

Гарно

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.


Короче удальонка наше фсе :shock:

Нащо охвіс в Березані, якщо можна в хаті на печі з ноута кнопати.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22656
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:55

  Первый написав:Зображення
Гарно
В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.

Короче удальонка наше фсе :shock:

Так, гарно, Sky-Tower на рендерах теж гарним був :mrgreen: 15 років вже будують.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4258
З нами з: 19.09.10
Подякував: 720 раз.
Подякували: 917 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:05

  Первый написав:
Гарно

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.


Короче удальонка наше фсе :shock:


Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.

The World’s CFOs Have a Dire Message for Real-Estate Investors
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -investors
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8810
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1668 раз.
Подякували: 3759 раз.
 
Профіль
12
5
3
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:23

  zРадио написав:
  Первый написав:
Гарно

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.


Короче удальонка наше фсе :shock:


Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.

The World’s CFOs Have a Dire Message for Real-Estate Investors
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -investors


Это неправильная интерпретация статьи для данного треда: люди будут больше работать из дома, поэтому им будут нужны большие хаты, поэтому выростет спрос на двушки и трешки (прежде всего со стороны лендлордов), поэтому цены будут расти на двушки и трешки, и поэтому за компанию будут расти цены на любое другое жилье

В целом, это очень напоминает ситуацию после 11.9.2001 года. Упали башни в НЮ, но на КРЖН начался резкий рост цен. ХЗ какая связь, но факт. Поэтому КРЖН не предсказуем, и мы можем только констатировать, что люди хотят жить в Киеве, ХЗ почему больше чем раньше именно в кризис с очевидным падением доходов и сокращением активов не только офисных клерков и барист, но и тех, кого они кормили вверху пищевой цепочки.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3687
З нами з: 14.03.06
Подякував: 265 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:33

  zРадио написав:
  Первый написав:
Гарно

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.


Короче удальонка наше фсе :shock:


Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.

The World’s CFOs Have a Dire Message for Real-Estate Investors
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -investors

Білл Гейтс сказав, що до 2023 безнадьога.
Ще аналітики прогнозують різкий ріст інфляції в США, як як у 1946 році під 20%.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 гру, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22656
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:33

  adeges написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:
Гарно

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.


Короче удальонка наше фсе :shock:


Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.

The World’s CFOs Have a Dire Message for Real-Estate Investors
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -investors


Это неправильная интерпретация статьи для данного треда: люди будут больше работать из дома, поэтому им будут нужны большие хаты, поэтому выростет спрос на двушки и трешки (прежде всего со стороны лендлордов), поэтому цены будут расти на двушки и трешки, и поэтому за компанию будут расти цены на любое другое жилье

В целом, это очень напоминает ситуацию после 11.9.2001 года. Упали башни в НЮ, но на КРЖН начался резкий рост цен. ХЗ какая связь, но факт. Поэтому КРЖН не предсказуем, и мы можем только констатировать, что люди хотят жить в Киеве, ХЗ почему больше чем раньше именно в кризис с очевидным падением доходов и сокращением активов не только офисных клерков и барист, но и тех, кого они кормили вверху пищевой цепочки.


По графікам зРадіо падіння. Про який ріст Ви пишите?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15669
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:41

  flyman написав:Білл Гейтс сказав, що до 2023 безнадьога.
Ще аналітики прогнозують різкий ріст інфляції в США, як як у 1946 році під 20%.


Є таке. Проте більшість схиляється до краху доляра і розпаду США.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15669
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5955595659575958>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1964, 1965, 1966
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19657 3312934
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 23:31
antonivs3
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232270
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20441
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.