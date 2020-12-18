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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5955595659575958

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:41

  adeges написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:
Гарно

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.


Короче удальонка наше фсе :shock:


Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.

The World’s CFOs Have a Dire Message for Real-Estate Investors
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -investors


Это неправильная интерпретация статьи для данного треда: люди будут больше работать из дома, поэтому им будут нужны большие хаты, поэтому выростет спрос на двушки и трешки (прежде всего со стороны лендлордов), поэтому цены будут расти на двушки и трешки, и поэтому за компанию будут расти цены на любое другое жилье

В целом, это очень напоминает ситуацию после 11.9.2001 года. Упали башни в НЮ, но на КРЖН начался резкий рост цен. ХЗ какая связь, но факт. Поэтому КРЖН не предсказуем, и мы можем только констатировать, что люди хотят жить в Киеве, ХЗ почему больше чем раньше именно в кризис с очевидным падением доходов и сокращением активов не только офисных клерков и барист, но и тех, кого они кормили вверху пищевой цепочки.

Думаєш капітал із США втече в тиху гавань КРЖН.
Я чомусь думаю, що після різкого росту РН почнеться "японська хвороба".
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:44

  Первый написав:
  flyman написав:Білл Гейтс сказав, що до 2023 безнадьога.
Ще аналітики прогнозують різкий ріст інфляції в США, як як у 1946 році під 20%.


Є таке. Проте більшість схиляється до краху доляра і розпаду США.

Більшість, це ті що "па пріколу"?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:47

  Первый написав: більшість схиляється до краху доляра і розпаду США.


Типа смотрят на наш лугандон и завидуют?! Вот бы себе техаскую или калифорнийскую народную республику и пида-рашкинский рубль! Вот тогда заживём!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:48

adeges
А зачем при удалёнке и мощном компе в кредите с хорошей видеокартой и безлимитным доступом к "танкам" семье геймера-удалёнщика двуха/трёха ?
Ведь тут уже показывали что даже массажный салон прекрасно организовывается в гостинке с тремя детьми, а тут всего лишь лишний стол, да и на кухонном прекрасно играется,ведь работа на 2куе в Глухове занимает у гения двоичных кодов от силы 2 час в день!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:49

  adeges написав:Это неправильная интерпретация статьи для данного треда: люди будут больше работать из дома, поэтому им будут нужны большие хаты, поэтому выростет спрос на двушки и трешки (прежде всего со стороны лендлордов), поэтому цены будут расти на двушки и трешки, и поэтому за компанию будут расти цены на любое другое жилье


Ах, ну да, пардоньте, все время забываю правильный ответ :lol:

  Первый написав:Є таке. Проте більшість схиляється до краху доляра і розпаду США.


Большинство загонял пересичных в бетон? :mrgreen: Может быть, не спорю
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:51

  Первый написав:Зображення

Гарно

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.


Короче удальонка наше фсе :shock:

А що це і де?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:59

  Faceless написав:
  Первый написав:Зображення

Гарно

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.


Короче удальонка наше фсе :shock:

А що це і де?

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:01

  flyman написав:Думаєш капітал із США втече в тиху гавань КРЖН.
Я чомусь думаю, що після різкого росту РН почнеться "японська хвороба".


На КРЖН уже много лет "голландская болезнь". Специально для лордов раскрою - это когда в экономике есть какая-то сильно переинвестированная отрасль, что с одной стороны сдерживает развитие других отраслей, с другой - способствует низкому ROI и стагнации самОй переинвестированной отрасли вследствие переизбытка предложения.

Так что "безальтернативность вложений в недвижимость" и есть причиной низких арендных доходов, уступающих даже доходности депозитов. Арендодателей уже больше, чем арендаторов (при том, что у первых в среднем больше одного объекта в аренду). Полная же экономика этого бизнеса с учетом амортизации и переоценки стоимости активов и вовсе отрицательная...
zРадио
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