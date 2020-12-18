Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.
Короче удальонка наше фсе
Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.
Это неправильная интерпретация статьи для данного треда: люди будут больше работать из дома, поэтому им будут нужны большие хаты, поэтому выростет спрос на двушки и трешки (прежде всего со стороны лендлордов), поэтому цены будут расти на двушки и трешки, и поэтому за компанию будут расти цены на любое другое жилье
В целом, это очень напоминает ситуацию после 11.9.2001 года. Упали башни в НЮ, но на КРЖН начался резкий рост цен. ХЗ какая связь, но факт. Поэтому КРЖН не предсказуем, и мы можем только констатировать, что люди хотят жить в Киеве, ХЗ почему больше чем раньше именно в кризис с очевидным падением доходов и сокращением активов не только офисных клерков и барист, но и тех, кого они кормили вверху пищевой цепочки.
Думаєш капітал із США втече в тиху гавань КРЖН. Я чомусь думаю, що після різкого росту РН почнеться "японська хвороба".
adeges А зачем при удалёнке и мощном компе в кредите с хорошей видеокартой и безлимитным доступом к "танкам" семье геймера-удалёнщика двуха/трёха ? Ведь тут уже показывали что даже массажный салон прекрасно организовывается в гостинке с тремя детьми, а тут всего лишь лишний стол, да и на кухонном прекрасно играется,ведь работа на 2куе в Глухове занимает у гения двоичных кодов от силы 2 час в день!
adeges написав:Это неправильная интерпретация статьи для данного треда: люди будут больше работать из дома, поэтому им будут нужны большие хаты, поэтому выростет спрос на двушки и трешки (прежде всего со стороны лендлордов), поэтому цены будут расти на двушки и трешки, и поэтому за компанию будут расти цены на любое другое жилье
Ах, ну да, пардоньте, все время забываю правильный ответ
Первый написав:Є таке. Проте більшість схиляється до краху доляра і розпаду США.
Большинство загонял пересичных в бетон? Может быть, не спорю
flyman написав:Думаєш капітал із США втече в тиху гавань КРЖН. Я чомусь думаю, що після різкого росту РН почнеться "японська хвороба".
На КРЖН уже много лет "голландская болезнь". Специально для лордов раскрою - это когда в экономике есть какая-то сильно переинвестированная отрасль, что с одной стороны сдерживает развитие других отраслей, с другой - способствует низкому ROI и стагнации самОй переинвестированной отрасли вследствие переизбытка предложения.
Так что "безальтернативность вложений в недвижимость" и есть причиной низких арендных доходов, уступающих даже доходности депозитов. Арендодателей уже больше, чем арендаторов (при том, что у первых в среднем больше одного объекта в аренду). Полная же экономика этого бизнеса с учетом амортизации и переоценки стоимости активов и вовсе отрицательная...