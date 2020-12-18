RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 595759585959596059615962>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Тобі по людськи показали твої помилки, а ти хамити

А цікаві ви всі тут люди!
Як мені 100500 раз вказувати на 73%, натякаючи, що 73% лохи(хоч вибору на виборах фактично НЕ було) - то це не хамство?
А як трохи "вколов" про особисте - то вже зразу став великим хамом?
Або труси, або хрестик! ©

Підмахуючи мене - думайТЕ, що може прилетіти "отвЄтка"!

п. с.
А так, як сьогодні свято, то вибачайте мене грішного :)
Всім здоров'я, щастя, добра!!!! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9231
З нами з: 19.10.15
Подякував: 556 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:На КРЖН уже много лет "голландская болезнь". Специально для лордов раскрою - это когда в экономике есть какая-то сильно переинвестированная отрасль

Вот тут настало время привести цифры, какой процент жителей Киева и облцентров живет в аренде, и какой процент в развитых странах. Это якобы переинвестированность это приведение паттерна к стандартному для стран с рыночной экономикой, где значительная часть живет в аренде, а у нас после приватизации 90-ых был перекос в сторону жилья в собственности
.
  zРадио написав:Так что "безальтернативность вложений в недвижимость" и есть причиной низких арендных доходов, уступающих даже доходности депозитов.

Всегда доходность депозитов была выше доходности аренды, кроме последних лет. Доходность этих инструментов в лоб сравнивать неправильно, потому что в случае депо капитал хранится в бумаге, в случае аренды в бетоне. Поэтому уместней сравнивать ставку по депо минус инфляцию, риск потрясений - банкротств и девала, и ставку аренды минус амортизацию и риски катастроф. Думаю, что в этом случае доходность на длительном участке будет выше у аренды, потому что туда будет добавляться премия лендлорда за администрирование и поддержание.
Vlad442
 
Повідомлень: 7527
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:26

  airmax78 написав:zРадио зачем ты это все пишешь? Тем более так безапелляционно. Просто попробуй найти приличную квартиру в аренду за адекватные деньги и тебе сразу все станет понятно где кого больше и какая доходность аренды. То же самое можешь попробовать сделать с куплей-продажей. Но, нет, ты продолжаешь самозабвенно тероретизировать.


Так все ж знают, что это учетка-тролль, трудящаяся в поте лица и выполняющая работу заказного характера. )

Когда биткойн дошел до почти 20куе (в прошлый пик) вы сказали, что мы упустили возможно главный шанс в жизни чтобы разбогатеть.
Так а теперь, когда во время весеннего локдауна биткойн стоил 4куе, а сегодня 23куе что скажете ? И второй шанс упущен ? :D
vladimir07
 
Повідомлень: 1443
З нами з: 30.01.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:27

  Vlad442 написав:Вы сами эту статью читали? Вижу, что нет.


На каких дураков рассчитана эта риторика? Я вам дал ознакомиться с этим материалом. Я!

  Vlad442 написав:Я прочитал. Там четко написано, что аренда офисов уменьшается (а не обнуляется)


Кто говорил, что обнуляется? Покажите. Уменьшается - уже достаточно для обвала цен


  Vlad442 написав:и что будет найден баланс между офисной и удаленной работой. То есть работать с хутора не получится.


Это ваша придумка. Баланс - не значит формат "4 часа в день в офисе, 4 часа в день дома". Баланс - это, например, 4 дня в неделю удаленно, 1 день в офисе. Или вообще 3 недели удаленно, 1 в офисе". Т.е. удаленно можно и из хутора, и откуда угодно



  Vlad442 написав:Если где-то убывает (аренда офисов), то где-то прибывает (аренда жилой)


Нет такого закона. Еще одна ваша придумка

  Vlad442 написав: потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.


Под ноутбук? :mrgreen: Сами подумайте, кого отпустят на удаленку. Явно не того, кому для работы необходимы спецсредства. Кто-то захочет оборудовать себе кабинет, кто-то не захочет. Прямого перетока 5 квадратов из офиса -> 5 квадратов в квартиру не будет!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8818
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1671 раз.
Подякували: 3759 раз.
 
Профіль
12
5
3
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:31

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:
Гарно

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.


Короче удальонка наше фсе :shock:


Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.

The World’s CFOs Have a Dire Message for Real-Estate Investors
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -investors

Вы сами эту статью читали? Вижу, что нет.

Я прочитал. Там четко написано, что аренда офисов уменьшается (а не обнуляется) и что будет найден баланс между офисной и удаленной работой. То есть работать с хутора не получится.
Если где-то убывает (аренда офисов), то где-то прибывает (аренда жилой), потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.


Трьошка з залою, тільки зала стане офісним кабінетом.

Кавалірки, смарти, 1к та 2к каменем вниз, трьохи ракетою в космос.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22659
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:32

  vladimir07 написав:
Так все ж знают, что это учетка-тролль, трудящаяся в поте лица и выполняющая работу заказного характера. )


Провокатор, можно было бы, конечно, оспорить по сути, но я не стану тебя кормить. Просто назови заказчика!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8818
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1671 раз.
Подякували: 3759 раз.
 
Профіль
12
5
3
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:35

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:На КРЖН уже много лет "голландская болезнь". Специально для лордов раскрою - это когда в экономике есть какая-то сильно переинвестированная отрасль

Вот тут настало время привести цифры, какой процент жителей Киева и облцентров живет в аренде, и какой процент в развитых странах. Это якобы переинвестированность это приведение паттерна к стандартному для стран с рыночной экономикой, где значительная часть живет в аренде, а у нас после приватизации 90-ых был перекос в сторону жилья в собственности

Вот не надо нас со Швейцарией сравнивать, Возьмем Румынию - до ее уровня нам еще 15 лет.
Зображення
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4263
З нами з: 19.09.10
Подякував: 720 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:36

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Вы сами эту статью читали? Вижу, что нет.


На каких дураков рассчитана эта риторика? Я вам дал ознакомиться с этим материалом. Я!

  Vlad442 написав:Я прочитал. Там четко написано, что аренда офисов уменьшается (а не обнуляется)


Кто говорил, что обнуляется? Покажите. Уменьшается - уже достаточно для обвала цен


  Vlad442 написав:и что будет найден баланс между офисной и удаленной работой. То есть работать с хутора не получится.


Это ваша придумка. Баланс - не значит формат "4 часа в день в офисе, 4 часа в день дома". Баланс - это, например, 4 дня в неделю удаленно, 1 день в офисе. Или вообще 3 недели удаленно, 1 в офисе". Т.е. удаленно можно и из хутора, и откуда угодно



  Vlad442 написав:Если где-то убывает (аренда офисов), то где-то прибывает (аренда жилой)


Нет такого закона. Еще одна ваша придумка

  Vlad442 написав: потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.


Под ноутбук? :mrgreen: Сами подумайте, кого отпустят на удаленку. Явно не того, кому для работы необходимы спецсредства. Кто-то захочет оборудовать себе кабинет, кто-то не захочет. Прямого перетока 5 квадратов из офиса -> 5 квадратов в квартиру не будет!

5м2 опенспейса то жир! Вистачає і 2м2
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22659
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:41

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:На КРЖН уже много лет "голландская болезнь". Специально для лордов раскрою - это когда в экономике есть какая-то сильно переинвестированная отрасль

Вот тут настало время привести цифры, какой процент жителей Киева и облцентров живет в аренде, и какой процент в развитых странах. Это якобы переинвестированность это приведение паттерна к стандартному для стран с рыночной экономикой, где значительная часть живет в аренде, а у нас после приватизации 90-ых был перекос в сторону жилья в собственности

Вот не надо нас со Швейцарией сравнивать, Возьмем Румынию - до ее уровня нам еще 15 лет.
Зображення

чим багатша держава, тим менше людей живе в своєму.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22659
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1183 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.

Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол :mrgreen: Короче, рыловский загон.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4263
З нами з: 19.09.10
Подякував: 720 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 595759585959596059615962>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka, Google Feedfetcher і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1964, 1965, 1966
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19657 3313009
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 23:31
antonivs3
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232271
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20441
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.