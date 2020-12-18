Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:На КРЖН уже много лет "голландская болезнь". Специально для лордов раскрою - это когда в экономике есть какая-то сильно переинвестированная отрасль
Вот тут настало время привести цифры, какой процент жителей Киева и облцентров живет в аренде, и какой процент в развитых странах. Это якобы переинвестированность это приведение паттерна к стандартному для стран с рыночной экономикой, где значительная часть живет в аренде, а у нас после приватизации 90-ых был перекос в сторону жилья в собственности .
zРадио написав:Так что "безальтернативность вложений в недвижимость" и есть причиной низких арендных доходов, уступающих даже доходности депозитов.
Всегда доходность депозитов была выше доходности аренды, кроме последних лет. Доходность этих инструментов в лоб сравнивать неправильно, потому что в случае депо капитал хранится в бумаге, в случае аренды в бетоне. Поэтому уместней сравнивать ставку по депо минус инфляцию, риск потрясений - банкротств и девала, и ставку аренды минус амортизацию и риски катастроф. Думаю, что в этом случае доходность на длительном участке будет выше у аренды, потому что туда будет добавляться премия лендлорда за администрирование и поддержание.
airmax78 написав:zРадио зачем ты это все пишешь? Тем более так безапелляционно. Просто попробуй найти приличную квартиру в аренду за адекватные деньги и тебе сразу все станет понятно где кого больше и какая доходность аренды. То же самое можешь попробовать сделать с куплей-продажей. Но, нет, ты продолжаешь самозабвенно тероретизировать.
Так все ж знают, что это учетка-тролль, трудящаяся в поте лица и выполняющая работу заказного характера. )
Когда биткойн дошел до почти 20куе (в прошлый пик) вы сказали, что мы упустили возможно главный шанс в жизни чтобы разбогатеть. Так а теперь, когда во время весеннего локдауна биткойн стоил 4куе, а сегодня 23куе что скажете ? И второй шанс упущен ?
Vlad442 написав:Вы сами эту статью читали? Вижу, что нет.
На каких дураков рассчитана эта риторика? Я вам дал ознакомиться с этим материалом. Я!
Vlad442 написав:Я прочитал. Там четко написано, что аренда офисов уменьшается (а не обнуляется)
Кто говорил, что обнуляется? Покажите. Уменьшается - уже достаточно для обвала цен
Vlad442 написав:и что будет найден баланс между офисной и удаленной работой. То есть работать с хутора не получится.
Это ваша придумка. Баланс - не значит формат "4 часа в день в офисе, 4 часа в день дома". Баланс - это, например, 4 дня в неделю удаленно, 1 день в офисе. Или вообще 3 недели удаленно, 1 в офисе". Т.е. удаленно можно и из хутора, и откуда угодно
Vlad442 написав: потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.
Под ноутбук? Сами подумайте, кого отпустят на удаленку. Явно не того, кому для работы необходимы спецсредства. Кто-то захочет оборудовать себе кабинет, кто-то не захочет. Прямого перетока 5 квадратов из офиса -> 5 квадратов в квартиру не будет!
В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.
Короче удальонка наше фсе
Вот, почитайте. Вчера Блумберг разбирал именно эту тему - твердолобые лорды продолжают строить то, от чего бизнес продолжает отказываться. А что, мало в истории было подобных ошибок самодурства?.. Риторический вопрос.
Я прочитал. Там четко написано, что аренда офисов уменьшается (а не обнуляется) и что будет найден баланс между офисной и удаленной работой. То есть работать с хутора не получится. Если где-то убывает (аренда офисов), то где-то прибывает (аренда жилой), потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.
Трьошка з залою, тільки зала стане офісним кабінетом.
Кавалірки, смарти, 1к та 2к каменем вниз, трьохи ракетою в космос.
zРадио написав:На КРЖН уже много лет "голландская болезнь". Специально для лордов раскрою - это когда в экономике есть какая-то сильно переинвестированная отрасль
Вот тут настало время привести цифры, какой процент жителей Киева и облцентров живет в аренде, и какой процент в развитых странах. Это якобы переинвестированность это приведение паттерна к стандартному для стран с рыночной экономикой, где значительная часть живет в аренде, а у нас после приватизации 90-ых был перекос в сторону жилья в собственности
Вот не надо нас со Швейцарией сравнивать, Возьмем Румынию - до ее уровня нам еще 15 лет.
Vlad442 написав:Вы сами эту статью читали? Вижу, что нет.
На каких дураков рассчитана эта риторика? Я вам дал ознакомиться с этим материалом. Я!
Vlad442 написав:Я прочитал. Там четко написано, что аренда офисов уменьшается (а не обнуляется)
Кто говорил, что обнуляется? Покажите. Уменьшается - уже достаточно для обвала цен
Vlad442 написав:и что будет найден баланс между офисной и удаленной работой. То есть работать с хутора не получится.
Это ваша придумка. Баланс - не значит формат "4 часа в день в офисе, 4 часа в день дома". Баланс - это, например, 4 дня в неделю удаленно, 1 день в офисе. Или вообще 3 недели удаленно, 1 в офисе". Т.е. удаленно можно и из хутора, и откуда угодно
Vlad442 написав: потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.
Под ноутбук? Сами подумайте, кого отпустят на удаленку. Явно не того, кому для работы необходимы спецсредства. Кто-то захочет оборудовать себе кабинет, кто-то не захочет. Прямого перетока 5 квадратов из офиса -> 5 квадратов в квартиру не будет!
zРадио написав:На КРЖН уже много лет "голландская болезнь". Специально для лордов раскрою - это когда в экономике есть какая-то сильно переинвестированная отрасль
Вот тут настало время привести цифры, какой процент жителей Киева и облцентров живет в аренде, и какой процент в развитых странах. Это якобы переинвестированность это приведение паттерна к стандартному для стран с рыночной экономикой, где значительная часть живет в аренде, а у нас после приватизации 90-ых был перекос в сторону жилья в собственности
Вот не надо нас со Швейцарией сравнивать, Возьмем Румынию - до ее уровня нам еще 15 лет.
чим багатша держава, тим менше людей живе в своєму.
Vlad442 написав:потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.
Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол Короче, рыловский загон.