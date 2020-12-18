Додано: Суб 19 гру, 2020 14:42

zРадио написав: На каких дураков рассчитана эта риторика? Я вам дал ознакомиться с этим материалом. Я! На каких дураков рассчитана эта риторика? Я вам дал ознакомиться с этим материалом. Я!

zРадио написав: Это ваша придумка. Баланс - не значит формат "4 часа в день в офисе, 4 часа в день дома". Баланс - это, например, 4 дня в неделю удаленно, 1 день в офисе. Или вообще 3 недели удаленно, 1 в офисе". Т.е. удаленно можно и из хутора, и откуда угодно Это ваша придумка. Баланс - не значит формат "4 часа в день в офисе, 4 часа в день дома". Баланс - это, например, 4 дня в неделю удаленно, 1 день в офисе. Или вообще 3 недели удаленно, 1 в офисе". Т.е. удаленно можно и из хутора, и откуда угодно

zРадио написав: Под ноутбук? Сами подумайте, кого отпустят на удаленку. Явно не того, кому для работы необходимы спецсредства. Кто-то захочет оборудовать себе кабинет, кто-то не захочет. Прямого перетока 5 квадратов из офиса -> 5 квадратов в квартиру не будет! Под ноутбук? Сами подумайте, кого отпустят на удаленку. Явно не того, кому для работы необходимы спецсредства. Кто-то захочет оборудовать себе кабинет, кто-то не захочет. Прямого перетока 5 квадратов из офиса -> 5 квадратов в квартиру не будет!

Так читали или нет?Если нужно хоть один день в неделю быть в офисе, то с хутора в Полтавской области не наездишься. К тому же очевидно, что момент, когда возникнет необходимость встретиться в офисе не всегда по расписанию. Может нужно и на несколько дней задержаться. Что тогда, каждый раз в гостинице останавливаться?При комбинированной работе дальше Ирпеня жить не получится.Забился папа айтишник в шкаф-купе с 15 дюймовым ноутом, а за дверью ребенок бегает. А в офисе он сидел на кресле за 27 дюймовым монитором, полноразмерной клавиатурой и стандартной мышкой. Долго он в шкафу просидит?У многих офисных работников (менеджеров, бухгалтеров) дома нет даже ноутбука. Фейсбуки втыкают в телефон, а работают на работе.У меня знакомый, который работал айтишником на удаленке, в старые времена снимал квартиру в соседнем доме и уходил туда чтобы нормально работать.