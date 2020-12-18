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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:На каких дураков рассчитана эта риторика? Я вам дал ознакомиться с этим материалом. Я!

Так читали или нет?
  zРадио написав:Это ваша придумка. Баланс - не значит формат "4 часа в день в офисе, 4 часа в день дома". Баланс - это, например, 4 дня в неделю удаленно, 1 день в офисе. Или вообще 3 недели удаленно, 1 в офисе". Т.е. удаленно можно и из хутора, и откуда угодно

Если нужно хоть один день в неделю быть в офисе, то с хутора в Полтавской области не наездишься. К тому же очевидно, что момент, когда возникнет необходимость встретиться в офисе не всегда по расписанию. Может нужно и на несколько дней задержаться. Что тогда, каждый раз в гостинице останавливаться?
При комбинированной работе дальше Ирпеня жить не получится.
  zРадио написав:Под ноутбук? Сами подумайте, кого отпустят на удаленку. Явно не того, кому для работы необходимы спецсредства. Кто-то захочет оборудовать себе кабинет, кто-то не захочет. Прямого перетока 5 квадратов из офиса -> 5 квадратов в квартиру не будет!

Забился папа айтишник в шкаф-купе с 15 дюймовым ноутом, а за дверью ребенок бегает. А в офисе он сидел на кресле за 27 дюймовым монитором, полноразмерной клавиатурой и стандартной мышкой. Долго он в шкафу просидит?
У многих офисных работников (менеджеров, бухгалтеров) дома нет даже ноутбука. Фейсбуки втыкают в телефон, а работают на работе.
У меня знакомый, который работал айтишником на удаленке, в старые времена снимал квартиру в соседнем доме и уходил туда чтобы нормально работать.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 19 гру, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:чим багатша держава, тим менше людей живе в своєму.

Так все вірно. Але Сомаліленд навіть не потрапив до списку країн.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:45

  airmax78 написав:zРадио зачем ты это все пишешь? Тем более так безапелляционно. Просто попробуй найти приличную квартиру в аренду за адекватные деньги и тебе сразу все станет понятно где кого больше и какая доходность аренды. То же самое можешь попробовать сделать с куплей-продажей. Но, нет, ты продолжаешь самозабвенно тероретизировать.


Что б ты еще написал :mrgreen: "Приличная квартира", "адекватные деньги" - такое только рылы измерять умеют, для всех остальных необходимо чуть больше содержательности ) Контр-аргументы к заявлению о голландской болезни в КРЖН будут?
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Забился папа айтишник в шкаф-купе с 15 дюймовым ноутом, а за дверью ребенок бегает.

А че один ребенок а не 5-ть? Давайте еще жену на удаленке в квартире, тещу и тестя, 2-х собак и 3 котов. Для густоты красок. И почему-то в вашем кривом мире школ и детских садов нет? Ну конечно, в Эврике школ и ДС нет, поэтому дети в хате.
Vlad442 по дружески говорю Вам - не пишите о том в чем Вы теоретик.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол Короче, рыловский загон.

Это от бедности и безнадеги. Думают, что временно. Если такие удаленщики будут искать на постоянно купить или арендовать квартиру, то будут смотреть на более комфортные варианты с большим количеством комнат.
  BIGor написав:Вот не надо нас со Швейцарией сравнивать, Возьмем Румынию - до ее уровня нам еще 15 лет.

Как в Украине или Румынии узнать, что человек живет в аренде? Договора нигде не регистрируются, фирм-домовладельцев с доходными домами нет. Кто знает, кто живет в лишней квартире, сын или арендатор?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:53

Проясните.
Зачем люди едут в Польшу, если в Киеве, разнорабочие меньше чем за 1000 грн в день работать не хотят?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:А че один ребенок а не 5-ть? Давайте еще жену на удаленке в квартире, тещу и тестя, 2-х собак и 3 котов. Для густоты красок. И почему-то в вашем кривом мире школ и детских садов нет? Ну конечно, в Эврике школ и ДС нет, поэтому дети в хате.
Vlad442 по дружески говорю Вам - не пишите о том в чем Вы теоретик.

Вы, похоже, работаете на удаленке. В спальне или на кухне. Если бы знали, что это надолго, задумались бы о необходимости отдельного кабинета с комфортным рабочим местом и дверью с хорошей звукоизоляцией?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:58

  Vlad442 написав:Так читали или нет?


На троллячьи вопросы не отвечаю. Но чтобы вы могли посмаковать собственным, задам вам похожий - договор с Аркадой, кинувшей вас, читали? Так читали, или нет?

  Vlad442 написав:Если нужно хоть один день в неделю быть в офисе, то с хутора в Полтавской области не наездишься.


Почему??? :lol: Почему один раз в неделю нельзя сесть за руль вместо того, чтобы делать это пять дней в неделю?

  Vlad442 написав:К тому же очевидно, что момент, когда возникнет необходимость встретиться в офисе не всегда по расписанию


Незапланированные встречи - аудио, или видео-конференцсвязь. Так и до пандемии, кстати, было :mrgreen: Вы ведь не работаете в коллективе, правильно?

  Vlad442 написав:Может нужно и на несколько дней задержаться. Что тогда, каждый раз в гостинице останавливаться?


Да, командировки удаленных работников в офис будут оплачивать работодатели, экономящие на их постоянных офисных местах во много крат больше

  Vlad442 написав:Забился папа айтишник в шкаф-купе с 15 дюймовым ноутом, а за дверью ребенок бегает. А в офисе он сидел на кресле за 27 дюймовым монитором, полноразмерной клавиатурой и стандартной мышкой. Долго он в шкафу просидит?
У многих офисных работников (менеджеров, бухгалтеров) дома нет даже ноутбука. Фейсбуки втыкают в телефон, а работают на работе.
У меня знакомый, который работал айтишником на удаленке, в старые времена снимал квартиру в соседнем доме и уходил туда чтобы нормально работать.


BIGor вам ответил выше - он самый настоящий практик удаленки. Я тоже. Работаю со стационарного компьютера в спальне и иногда - с ноутбука на диване
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Зачем люди едут в Польшу, если в Киеве, разнорабочие меньше чем за 1000 грн в день работать не хотят?

Неожиданно. Может специфическая работа, типа разгрузить несколько тонн кирпичей на морозе в дальнем пригороде?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:На троллячьи вопросы не отвечаю. Но чтобы вы могли посмаковать собственным, задам вам похожий - договор с Аркадой, кинувшей вас, читали? Так читали, или нет?

Кинуть это обмануть намеренно. Аркада не кинула, просто не смогла, потому что ее положили киевские власти не отдавая долги, в том числе и подтвержденные судом, и силовыми методами разрушая мосты и мешая строительству.
Про статью я спросил потому что вы ее привели не понимая ее сути. Что лендлордом там называют арендодателей коммерческой недвижимости.
  zРадио написав:BIGor вам ответил выше - он самый настоящий практик удаленки. Я тоже. Работаю со стационарного компьютера в спальне и иногда - с ноутбука на диване

В начале прошлого века, судя по художественным произведениям, у интеллигенции был совой библиотека-кабинет. Если сейчас кто-то работает с кухни, то потому что еще не адаптировался или от бедности. Или живет один без семьи.
Vlad442
 
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