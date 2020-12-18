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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5959596059615962>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:09

  UA написав:Проясните.
Зачем люди едут в Польшу, если в Киеве, разнорабочие меньше чем за 1000 грн в день работать не хотят?


Возможно, потому что в действительности это не так? Ищут их на 12 тыс грн в месяц, притом, что нанять можно лишь вдвое дороже? Нелогично
https://www.work.ua/salary-kyiv-різноробочий/


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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:12

  flyman написав:чим багатша держава, тим менше людей живе в своєму.


Парадокс, но чем богаче держава, тем меньше людей могут себе позволить купить квартиру/дом.
Почему? :roll:
Потому что они там очень дорогие. :!:
Во-вторых, в развитых и богатых странах идеальное соотношение з/п /аренда. Т.е. после оплаты аренды остается достаточно средств на все остальное.
В-третьих, в таких странах, как правило, недвижимость далеко не единственный и не самый выгодный инструмент для инвестирования и сохранения капитала.
В-четвертых, потребности в жилье все время меняются - сначала одинокому студио, потом для регулярной жизни с подружкой, потом для серьезной семейной жизни, понтов, демонстрации успехов и вопитания детей, потом опять более скромное жилье на пенсии, типа жили-были старик со старухой ... Так вот жильем как правило стараются обзаводиться на этапе расцвета своей карьеры и семейной жизни. Можно своим жильем и вообще не обзаводиться, но тогда ты сам для себя и для окружающих лузер и невдаха. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:15

  Vlad442 написав:Про статью я спросил потому что вы ее привели не понимая ее сути. Что лендлордом там называют арендодателей коммерческой недвижимости.


И? :lol: Вы упорно продолжаете пробивать дно. Какую суть я не понял - коммерческие прощади растут в то время, как спрос тает. Причем тает не ситуативно, а долгосрочно - к 2022-му бизнес хочет только-только выйти на плановые показатели оптимизации

  Vlad442 написав:В начале прошлого века, судя по художественным произведениям, у интеллигенции был совой библиотека-кабинет. Если сейчас кто-то работает с кухни, то потому что еще не адаптировался или от бедности. Или живет один без семьи.


Сегодняшняя ылита итак имеет кабинеты в квартирах и домах - им не нужно ничего дооборудовать
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:20

  zРадио написав:
  airmax78 написав:zРадио зачем ты это все пишешь? Тем более так безапелляционно. Просто попробуй найти приличную квартиру в аренду за адекватные деньги и тебе сразу все станет понятно где кого больше и какая доходность аренды. То же самое можешь попробовать сделать с куплей-продажей. Но, нет, ты продолжаешь самозабвенно тероретизировать.


Что б ты еще написал :mrgreen: "Приличная квартира", "адекватные деньги" - такое только рылы измерять умеют, для всех остальных необходимо чуть больше содержательности ) Контр-аргументы к заявлению о голландской болезни в КРЖН будут?

Ну какая может быть голландская болезнь на рынке, который 12 лет падал, упав местами ниже голой себестоимости строительства, полгода рос и сейчас во флэте?
Но, смотрю, за эти полгода роста у свидетелей обвала так подгорело, что уже молятся на следующий обвал.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 19 гру, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:20

  zРадио написав:Провокатор, можно было бы, конечно, оспорить по сути, но я не стану тебя кормить. Просто назови заказчика!


Назвать работодателя-заказчика, который тебе платит за выкладку "теоретических" материалов и графиков ? Он мне не известен, и не нужно мне это знать.)
Провокации в отношении учетки, за которой человек/оператор, которого я не знаю и никто не знает ? Это что-то новое. Нет, я высказал мнение исходя из чтения форума.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:23

  vladimir07 написав:
  zРадио написав:Провокатор, можно было бы, конечно, оспорить по сути, но я не стану тебя кормить. Просто назови заказчика!


Назвать работодателя-заказчика, который тебе платит за выкладку "теоретических" материалов и графиков ? Он мне не известен, и не нужно мне это знать.)
Провокации в отношении учетки, за которой человек/оператор, которого я не знаю и никто не знает ? Это что-то новое. Нет, я высказал мнение исходя из чтения форума.


В синагоге идут выборы раввина. Все предлагают Рабиновича. Встает Хаймович:
— Я могу сказать свое мнение?
— Пожалуйста, говорите.
— Вот вы предлагаете Рабиновича, а между про­чим у него дочь — проститутка.
— Хаймович, что вы говорите! У Рабиновича во­обще нет дочери. У него четыре сына — и все!
— Ну, я сказал свое мнение, а вы решайте
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:25

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.

Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол :mrgreen: Короче, рыловский загон.

Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, идея для домашнего офиса:
https://silent-box.com/?gclid=Cj0KCQiA5 ... GDEALw_wcB
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:28

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:А че один ребенок а не 5-ть? Давайте еще жену на удаленке в квартире, тещу и тестя, 2-х собак и 3 котов. Для густоты красок. И почему-то в вашем кривом мире школ и детских садов нет? Ну конечно, в Эврике школ и ДС нет, поэтому дети в хате.
Vlad442 по дружески говорю Вам - не пишите о том в чем Вы теоретик.

Вы, похоже, работаете на удаленке. В спальне или на кухне. Если бы знали, что это надолго, задумались бы о необходимости отдельного кабинета с комфортным рабочим местом и дверью с хорошей звукоизоляцией?

Нет. Смысл? 1. Есть двери в помещение. 2. Есть наушники. Дверь + наушники намного дешевле 20 куе. за бессмысленную площадь.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:30

  airmax78 написав:Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.


Ну ессесно. Ищу работу. Имею собственное хорошо оборудованное рабочее место. :?
Новая парадигма нашей жизни. :idea:
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