Додано: Суб 19 гру, 2020 15:12

flyman написав: чим багатша держава, тим менше людей живе в своєму. чим багатша держава, тим менше людей живе в своєму.

Парадокс, но чем богаче держава, тем меньше людей могут себе позволить купить квартиру/дом.Почему?Потому что они там очень дорогие.Во-вторых, в развитых и богатых странах идеальное соотношение з/п /аренда. Т.е. после оплаты аренды остается достаточно средств на все остальное.В-третьих, в таких странах, как правило, недвижимость далеко не единственный и не самый выгодный инструмент для инвестирования и сохранения капитала.В-четвертых, потребности в жилье все время меняются - сначала одинокому студио, потом для регулярной жизни с подружкой, потом для серьезной семейной жизни, понтов, демонстрации успехов и вопитания детей, потом опять более скромное жилье на пенсии, типа жили-были старик со старухой ... Так вот жильем как правило стараются обзаводиться на этапе расцвета своей карьеры и семейной жизни. Можно своим жильем и вообще не обзаводиться, но тогда ты сам для себя и для окружающих лузер и невдаха.