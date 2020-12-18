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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5959596059615962

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:37

  airmax78 написав:Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.


Карантин, а не удаленная работа, и в ремонты, а не квадратные метры. Почти угадал ) Но обошел стороной вопрос, что будет с лишними коммерческими помещениями. Я еще в июне писал - они изменят формат на жилой и уйдут в конкуренцию с крушелордами. Позавчера кто-то постил Наймана - он там тоже об этом говорит
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:45

мне кажется, что я понял логику продаванов.

она вот такая:
1) рынок развернулся в 2018 и только-только пошёл вверх.
2) пришел коронокризис (кризис же), поэтому сейчас, локально, не самое лучшее время продавать (и поэтому количество объектов в продаже упало).
3) как только корону победим - дальше продолжится рост (ведь кризис закончится).
4) но если уж продавать сейчас - то дороже (ведь преодоление кризиса - это вопрос полугода-года как они считают), поэтому выросли хотелки на минимальном количестве сделок.
baraka
 
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