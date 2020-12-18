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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:37
airmax78 написав:
Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
Карантин, а не удаленная работа, и в ремонты, а не квадратные метры. Почти угадал ) Но обошел стороной вопрос, что будет с лишними коммерческими помещениями. Я еще в июне писал - они изменят формат на жилой и уйдут в конкуренцию с крушелордами. Позавчера кто-то постил Наймана - он там тоже об этом говорит
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Додано: Суб 19 гру, 2020 15:45
мне кажется, что я понял логику продаванов.
она вот такая:
1) рынок развернулся в 2018 и только-только пошёл вверх.
2) пришел коронокризис (кризис же), поэтому сейчас, локально, не самое лучшее время продавать (и поэтому количество объектов в продаже упало).
3) как только корону победим - дальше продолжится рост (ведь кризис закончится).
4) но если уж продавать сейчас - то дороже (ведь преодоление кризиса - это вопрос полугода-года как они считают), поэтому выросли хотелки на минимальном количестве сделок.
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