Додано: Суб 19 гру, 2020 16:26

airmax78 написав: BIGor написав: Vlad442 написав: потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис. потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.

Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол Короче, рыловский загон. Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить столКороче, рыловский загон.

Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж. Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.



ремонт как вложение (Эпицентр) это совершенно не то же, что покупка как вложение. люди сидя дома фигеют, и это феномен не только украины. поэтому Хоум Дипоу тоже бьер рекорды ремонт как вложение (Эпицентр) это совершенно не то же, что покупка как вложение. люди сидя дома фигеют, и это феномен не только украины. поэтому Хоум Дипоу тоже бьер рекорды

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California