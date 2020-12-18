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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:37
airmax78 написав:
Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
Карантин, а не удаленная работа, и в ремонты, а не квадратные метры. Почти угадал ) Но обошел стороной вопрос, что будет с лишними коммерческими помещениями. Я еще в июне писал - они изменят формат на жилой и уйдут в конкуренцию с крушелордами. Позавчера кто-то постил Наймана - он там тоже об этом говорит
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Додано: Суб 19 гру, 2020 15:45
мне кажется, что я понял логику рынка (логику продаванов).
она вот такая:
1) рынок развернулся в 2018 и только-только пошёл вверх (отскочили от дна).
2) пришел коронокризис (кризис же), поэтому сейчас, локально, не самое лучшее время продавать (и поэтому количество объектов в продаже упало).
3) как только корону победим - дальше продолжится рост (ведь кризис закончится).
4) но если уж продавать сейчас - то дороже (ведь преодоление кризиса - это вопрос полугода-года как считают продаваны), поэтому выросли хотелки на минимальном количестве сделок и уменьшении ассортимента.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:10
airmax78 написав: BIGor написав: Vlad442 написав:
потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.
Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол
Короче, рыловский загон.
Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
Епіцентри б'ють рекорди, бо народ вдарився в ремонти своїх прєлєстєй. І не забуваємо про рекорди введення бетону в минулі роки. Це минеться.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:26
airmax78 написав: BIGor написав: Vlad442 написав:
потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.
Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол
Короче, рыловский загон.
Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
ремонт как вложение (Эпицентр) это совершенно не то же, что покупка как вложение. люди сидя дома фигеют, и это феномен не только украины. поэтому Хоум Дипоу тоже бьер рекорды
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:28
у нас стогнация. Зрада прав. На экскорт очень много супер кадров идет
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/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:34
zРадио написав:BIGor
вам ответил выше - он самый настоящий практик удаленки. Я тоже. Работаю со стационарного компьютера в спальне и иногда - с ноутбука на диване
Сколько у вас детей?
Спальня со стационарным компьютером ? Обычно такое в детских можно увидеть. Кровать, стол с компьютером и шведская стенка.
Вы точно в двушке живёте?
Скорее всего детей пока нет.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:44
Мужики, долой стационарные компьютеры из спальни, им там не место. Не отпугивайте дам. Там место секс качелям, но явно не стационарным компьютерам.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:52
hume написав:
Мужики, долой стационарные компьютеры из спальни, им там не место. Не отпугивайте дам. Там место секс качелям, но явно не стационарным компьютерам.
Так вроде сейчас все с ноутбуками. Гляньте даже продажи персональных ПК - с каждым годом они падают. А ноутбук сложил и спрятал - и все. Квадратных метров не занимает.
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BIGor
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:54
BIGor написав: hume написав:
Мужики, долой стационарные компьютеры из спальни, им там не место. Не отпугивайте дам. Там место секс качелям, но явно не стационарным компьютерам.
Так вроде сейчас все с ноутбуками. Гляньте даже продажи персональных ПК - с каждым годом они падают. А ноутбук сложил и спрятал - и все. Квадратных метров не занимает.
Это кодерам так можно, а что делать 3д-художникам и визуализаторам?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:54
airmax78 написав: BIGor написав: Vlad442 написав:
потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.
Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол
Короче, рыловский загон.
Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
Согласен с Вами, пришлось летом сделать кое-какую косметику на 4000 грн в "батьківський хаті".
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