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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5960596159625963>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:37

  airmax78 написав:Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.


Карантин, а не удаленная работа, и в ремонты, а не квадратные метры. Почти угадал ) Но обошел стороной вопрос, что будет с лишними коммерческими помещениями. Я еще в июне писал - они изменят формат на жилой и уйдут в конкуренцию с крушелордами. Позавчера кто-то постил Наймана - он там тоже об этом говорит
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:45

мне кажется, что я понял логику рынка (логику продаванов).

она вот такая:
1) рынок развернулся в 2018 и только-только пошёл вверх (отскочили от дна).
2) пришел коронокризис (кризис же), поэтому сейчас, локально, не самое лучшее время продавать (и поэтому количество объектов в продаже упало).
3) как только корону победим - дальше продолжится рост (ведь кризис закончится).
4) но если уж продавать сейчас - то дороже (ведь преодоление кризиса - это вопрос полугода-года как считают продаваны), поэтому выросли хотелки на минимальном количестве сделок и уменьшении ассортимента.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:10

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.

Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол :mrgreen: Короче, рыловский загон.

Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.

Епіцентри б'ють рекорди, бо народ вдарився в ремонти своїх прєлєстєй. І не забуваємо про рекорди введення бетону в минулі роки. Це минеться.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:26

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.

Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол :mrgreen: Короче, рыловский загон.

Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.


ремонт как вложение (Эпицентр) это совершенно не то же, что покупка как вложение. люди сидя дома фигеют, и это феномен не только украины. поэтому Хоум Дипоу тоже бьер рекорды
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:28

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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:34

  zРадио написав:BIGor вам ответил выше - он самый настоящий практик удаленки. Я тоже. Работаю со стационарного компьютера в спальне и иногда - с ноутбука на диване


Сколько у вас детей?
Спальня со стационарным компьютером ? Обычно такое в детских можно увидеть. Кровать, стол с компьютером и шведская стенка.
Вы точно в двушке живёте?

Скорее всего детей пока нет.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:44

Мужики, долой стационарные компьютеры из спальни, им там не место. Не отпугивайте дам. Там место секс качелям, но явно не стационарным компьютерам.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:52

  hume написав:Мужики, долой стационарные компьютеры из спальни, им там не место. Не отпугивайте дам. Там место секс качелям, но явно не стационарным компьютерам.

Так вроде сейчас все с ноутбуками. Гляньте даже продажи персональных ПК - с каждым годом они падают. А ноутбук сложил и спрятал - и все. Квадратных метров не занимает.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:54

  BIGor написав:
  hume написав:Мужики, долой стационарные компьютеры из спальни, им там не место. Не отпугивайте дам. Там место секс качелям, но явно не стационарным компьютерам.

Так вроде сейчас все с ноутбуками. Гляньте даже продажи персональных ПК - с каждым годом они падают. А ноутбук сложил и спрятал - и все. Квадратных метров не занимает.

Это кодерам так можно, а что делать 3д-художникам и визуализаторам?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:54

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.

Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол :mrgreen: Короче, рыловский загон.

Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.

Согласен с Вами, пришлось летом сделать кое-какую косметику на 4000 грн в "батьківський хаті".
BIGor
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