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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:57
BIGor написав:
Так вроде сейчас все с ноутбуками. Гляньте даже продажи персональных ПК - с каждым годом они падают. А ноутбук сложил и спрятал - и все. Квадратных метров не занимает.
Надо Зрадио сказать, а то он бонды на сотни куе покупает из спальни, со стационарного компутера
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hume
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:02
hume написав:
Мужики, долой стационарные компьютеры из спальни, им там не место. Не отпугивайте дам. Там место секс качелям, но явно не стационарным компьютерам.
Вот видите... расскажешь о себе факт - весь следующий год будете троллить. Нет, возможность склонять еще и мою семью я вам не подарю, упражняйтесь на мне
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zРадио
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:13
zРадио написав: airmax78 написав:
Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.
Карантин, а не удаленная работа, и в ремонты, а не квадратные метры. Почти угадал ) Но обошел стороной вопрос, что будет с лишними коммерческими помещениями. Я еще в июне писал - они изменят формат на жилой и уйдут в конкуренцию с крушелордами. Позавчера кто-то постил Наймана - он там тоже об этом говорит
Ремонты - это и есть квадратные метры. Если ты живешь в советской вторичке и тебе приходит мысль о ремонте, то в 90% случаев следующая мысль, которая тебе приходит, что ремонт в этой квартире это деньги на ветер и надо ее продавать и покупать новострой.
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airmax78
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