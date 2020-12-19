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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5961596259635964>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
1. Зросли більш, як на 30%
34%
20
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
22%
13
6. Впали менш ніж на 10%
3%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
3
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
14
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:57

  BIGor написав:Так вроде сейчас все с ноутбуками. Гляньте даже продажи персональных ПК - с каждым годом они падают. А ноутбук сложил и спрятал - и все. Квадратных метров не занимает.

Надо Зрадио сказать, а то он бонды на сотни куе покупает из спальни, со стационарного компутера
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:02

  hume написав:Мужики, долой стационарные компьютеры из спальни, им там не место. Не отпугивайте дам. Там место секс качелям, но явно не стационарным компьютерам.


Вот видите... расскажешь о себе факт - весь следующий год будете троллить. Нет, возможность склонять еще и мою семью я вам не подарю, упражняйтесь на мне
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:13

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.


Карантин, а не удаленная работа, и в ремонты, а не квадратные метры. Почти угадал ) Но обошел стороной вопрос, что будет с лишними коммерческими помещениями. Я еще в июне писал - они изменят формат на жилой и уйдут в конкуренцию с крушелордами. Позавчера кто-то постил Наймана - он там тоже об этом говорит

Ремонты - это и есть квадратные метры. Если ты живешь в советской вторичке и тебе приходит мысль о ремонте, то в 90% случаев следующая мысль, которая тебе приходит, что ремонт в этой квартире это деньги на ветер и надо ее продавать и покупать новострой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:42

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.


Карантин, а не удаленная работа, и в ремонты, а не квадратные метры. Почти угадал ) Но обошел стороной вопрос, что будет с лишними коммерческими помещениями. Я еще в июне писал - они изменят формат на жилой и уйдут в конкуренцию с крушелордами. Позавчера кто-то постил Наймана - он там тоже об этом говорит

Ремонты - это и есть квадратные метры. Если ты живешь в советской вторичке и тебе приходит мысль о ремонте, то в 90% случаев следующая мысль, которая тебе приходит, что ремонт в этой квартире это деньги на ветер и надо ее продавать и покупать новострой.

Какого застройщика посоветуете? Будет ли мне персональная скидка, если в ОП скажу что от Вас?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:50

  UA написав:Проясните.
Зачем люди едут в Польшу, если в Киеве, разнорабочие меньше чем за 1000 грн в день работать не хотят?

Вы лучше спросите, есть ли у них эта работа за 1000 грн в день? Если Вам нужны такие разнорабочие на такую зп, я Вам найду
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:54

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:потому что теперь в квартире нужно выкраивать несколько метров или лишнюю комнату под офис.

Ну откуда такие профанские выводы? Работаю на удаленке - вижу где люди работают - в основном на кухнях или в комнатах где спят. Это надо быть лохом, что бы докупать комнату или менять 2-ху на 3-ху из-за того что некуда поставить стол :mrgreen: Короче, рыловский загон.

Удаленная работа стимулирует вложения в жилую недвигу не хуже ипотеки. С этим глупо спорить. И это и есть основная причина, почему "эпицентры" в этом году бьют рекорды продаж.

Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли!
Востаннє редагувалось Kostia в Суб 19 гру, 2020 17:55, всього редагувалось 2 разів.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Так вроде сейчас все с ноутбуками. Гляньте даже продажи персональных ПК - с каждым годом они падают. А ноутбук сложил и спрятал - и все. Квадратных метров не занимает.
  remark написав:Это кодерам так можно, а что делать 3д-художникам и визуализаторам?

У всех арендаторов, которые были хоть как-то связаны с IT, я видел большие мониторы и полноразмерные клавиатуры с цифровым блоком. Иногда видел ПК, может у кого-то все это подключено к мощному ноутбуку.
В офисах же не работают на маленьких ноутбуках? Постепенно рабочее место дома, если человек не вернется на 100% в офис, будет соответствовать стандартам как на работе. В любом случае будет действовать закон сохранения метров - если в офисе уменьшилось, дома увеличилось.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли

Думаю не только это.
У людей появилось лишнее время - многие делают ремонты своими руками. У людей появилась потребность. Если раньше больше времени проводили на работе, то во время локдауна всякие поломки и неудобства начали доставать. Арендодатели не старались пересдать квартиры день в день по сниженным ценам, а использовали простой для ремонтов и обновления. Увеличилось количество пересдач. Новые арендаторы всегда найдут к чему придраться - то кран прокапывает, то из окна дует, то канализация плохо проходит. Старые с этим жили, свыклись, а новые всегда выдвигают какие-то требования.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:22

  Vlad442 написав:
  Kostia написав:Как можно так бредить? Эпицентр бьют рекорды продаж только потому, что их во время локдауна, в отличие от всего остального, не закрыли

Думаю не только это.
У людей появилось лишнее время - многие делают ремонты своими руками. У людей появилась потребность. Если раньше больше времени проводили на работе, то во время локдауна всякие поломки и неудобства начали доставать. Арендодатели не старались пересдать квартиры день в день по сниженным ценам, а использовали простой для ремонтов и обновления. Увеличилось количество пересдач. Новые арендаторы всегда найдут к чему придраться - то кран прокапывает, то из окна дует, то канализация плохо проходит. Старые с этим жили, свыклись, а новые всегда выдвигают какие-то требования.

Это тоже, но если б не локдаун, покупали бы не только в эпицентрах, а так все бали там. Фактор локдауна озолотил Герег в первую очередь
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 18:28

  Faceless написав:
  Первый написав:Зображення

Гарно

В березані чи то в Черкасах будуть будувати для дауншифтерів прости господі, для удальонщиків.


Короче удальонка наше фсе :shock:

А що це і де?


Неочікувано але Ковальська на Жилянська стріт.
Всім процвітання!
Первый
 
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